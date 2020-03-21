واتساب تختبر ميزة جديدة لمكافحة التضليل

بدأت خدمة التراسل الفوري واتساب في اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل تأكد مستخدميها الذين يتجاوز عددهم المليارين من صحة الأخبار التي تردهم في الرسائل.

وفي النسخة التجريبية الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، وُجد أن الخدمة – المملوكة لشركة فيسبوك – تختبر منح المستخدمين القدرة على التأكد من صحة نص أو فيديو وصلهم من خلال البحث عنه في الإنترنت.

يُشار إلى أن اختبار الميزة ليس جديدًا، إذ بدأت واتساب اختبارها من خلال السماح لبعض المستخدمين بالبحث عن صورة في الويب، ولكن المتحدث باسم الشركة قال لموقع TechCrunch: إن المنصة تخطط لإطلاق هذه الميزة في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم واتساب: “نعمل على ميزات جديدة للمساعدة في تمكين المستخدمين من العثور على مزيد من المعلومات عن الرسائل التي يتلقونها والتي تُحوَّل عدة مرات”. وأضاف المتحدث: “هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا. ونتطلع إلى طرحها في المستقبل القريب”.

ويُعتقد أن اختبار هذه الميزة يأتي في الوقت المناسب خاصةً في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ اضطر كثير من الناس إلى التزام البيوت، والتواصل مع العائلة، والأصدقاء عن طريق التطبيق الذي أصبح أيضًا منصة تُنشر فيها الكثير من الشائعات والمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا.