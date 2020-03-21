هاتف Huawei P40 Premium يأتي بكاميرا مقربة مزدوجة

تستعد شركة هواوي للكشف عن أحدث هواتفها الذكية الرائدة التي تركز على التصوير الفوتوغرافي للعالم في 26 مارس، أي في غضون ستة أيام تقريبًا، ومع اقترابنا من ذلك التاريخ، بدأت المزيد من التسريبات بالظهور حول تلك الأجهزة.

وبالرغم من أن التسريبات السابقة كشفت كل شيء تقريبًا عن سلسلة (Huawei P40)، لكن طالما أن الإعلان الرسمي لم يحدث بعد، فإن هناك مجال دائمًا لظهور معلومات جديدة، بحيث يوضح أحدث تسريب يتعلق بهاتف (Huawei P40 Premium) المواصفات الخاصة بالنسخة الموجهة نحو كوريا الجنوبية.

ووفقًا للمعلومات، فإن الجهاز يأتي بكاميرا خلفية خماسية، والتي تتكون من عدسة أساسية بدقة 52 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتركيز تلقائي للكشف عن المرحلة وتثبيت بصري للصورة، وعدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتركيز تلقائي للكشف عن المرحلة، إلى جانب مستشعر العمق (ToF 3D).

وهناك عدسة مقربة أولى من نوع (Periscope) بفتحة عدسة F/4.0 وتكبير بصري بقدرة 10X والتركيز التلقائي للكشف عن المرحلة والتثبيت البصري للصورة، وعدسة مقربة ثانية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتكبير بصري بقدرة 3X والتركيز التلقائي للكشف عن المرحلة والتثبيت البصري للصورة.

وتشمل المواصفات المتوقعة الأخرى لهاتف (Huawei P40 Premium) شاشة (OLED) بمقاس 6.7 إنشات وبدقة 1440×3160 بيكسل مع معدل تحديث 120 هيرتز، ومعالج (Kirin 990 5G)، وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم (EMUI 10.1) المعتمدة على نظام أندرويد 10، لكن بدون خدمات جوجل، كما يتضمن كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F/2.0 مع مستشعر (ToF 3D) لبيانات العمق وإلغاء قفل الجهاز عبر التعرف على الوجه.

وعلى صعيد متصل، فقد نشر المسرب الشهير (إيفان بلاس) Evan Blass صور صحفية رسمية لهاتفي (Huawei P40) و (Huawei P40 Pro)، بحيث يتميز الأخير بشاشة منحية إلى حد كبير، كما يبدو أن الحواف العلوية والسفلية منحنية، ولديه كاميرا إضافية في الجهة الخلفية مقارنةً بنموذج (Huawei P40) العادي.