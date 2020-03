منظمة الصحة العالمية توفر الحقائق حول كورونا عبر واتساب

أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) خدمة مراسلة مع الشركاء واتساب وفيسبوك للحفاظ على سلامة الأشخاص من فيروس كورونا المستجد، ولدى خدمة المراسلة السهلة الاستخدام القدرة على الوصول إلى 2 مليار شخص، كما أنها تمكن منظمة الصحة العالمية من توفير المعلومات المباشرة إلى أيدي الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

وتوفر خدمة المراسلة هذه آخر الأخبار والمعلومات حول فيروس كورونا المستجد، من ضمنها تفاصيل عن الأعراض وكيف يمكن للناس حماية أنفسهم، إلى قادة الحكومات والعاملين في مجال الصحة والعائلة والأصدقاء، كما أنها توفر أحدث تقارير الحالات والأرقام في الوقت الحقيقي لمساعدة صناع القرار الحكوميين على حماية صحة سكانهم.

ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الضغط على هذا الرابط، والذي يفتح محادثة ضمن تطبيق واتساب، ويمكن للمستخدمين ببساطة كتابة عبارة “hi” لتفعيل المحادثة، مع ظهور قائمة من الخيارات التي يمكن أن تساعد في الإجابة عن أسئلتهم حول فيروس كورونا المستجد

وجرى تطوير التنبيه الصحي لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسة (برايكلت) غير الربحية المكرسة لاستخدام تكنولوجيا الهاتف المحمول لتحسين حياة الناس، باستخدام تقنية (Turn) للتعلم الآلي، وذلك في ظل استمرار انتشار الوباء في جميع أنحاء العالم.

ويعد روبوت الدردشة الكتابية لمنظمة الصحة العالمية بسيط نسبيًا، ولا يستجيب للغة الطبيعية أو أسئلة المستخدمين، وبدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال أرقام (أو رموز تعبيرية) للحصول على مزيد من المعلومات حول المواضيع، مثل نصائح السفر أو كيفية التبرع للمساعدة في الجهود.

يذكر أن هذه الخدمة، المتاحة في الوقت الحالي باللغة الإنجليزية فقط، تعتبر واحدة من عدة خطوات اتخذتها شركة فيسبوك لمحاولة تعزيز المعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 265 ألف شخص وقتل أكثر من 11 ألف شخص على مستوى العالم.

وأطلقت شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في وادي السيليكون مركز معلومات فيروس كورونا المستجد، والذي يوفر المعلومات ويضعها في مكان بارز ضمن تطبيقها الرئيسي ويحذف المعلومات الخاطئة الخطيرة حول المرض.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf

— WHO Uganda (@WHOUganda) March 20, 2020