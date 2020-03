كيفية تفعيل الوضع الداكن في تصميم فيسبوك الجديد

بدأت شركة فيسبوك يوم الخميس الماضي في إطلاق تصميمها الجديد لإصدار الويب من شبكتها الاجتماعية، الذي يوفر عددًا من الميزات الجديدة منها: (الوضع الداكن) Dark Mode، وشاشة رئيسية مبنية على التبويبات، وغير ذلك من الميزات الأخرى.

فيما يلي سنتعرف على كيفية استخدام الوضع الداكن في فيسبوك:

الجدير بالذكر أن الشركة قد كشفت لأول مرة عن التصميم الجديد للموقع خلال مؤتمرها السنوي للمطورين F8 لعام 2019. وبعد فترة تأخير طويلة، قدمت إعلان تشويقي في شهر يناير الماضي تُظهر التصميم الجديد المخصص لإصدار الويب مع نظرة خاطفة على الوضع الداكن القادم، ووعدت بأنه سيصل إلى المستخدمين قبل فصل الربيع من العام الحالي.

وتقول الشركة: “سيكون لدى غالبية المستخدمين في فيسبوك إمكانية الوصول إلى تصميم الويب الجديد، ويمكن للمستخدمين اختيار تفعيل التصميم أو لا، وذلك قبل أن يصبح التصميم افتراضيًا لكافة المستخدمين في وقت لاحق من العام الحالي”.

Introducing a fresh, simpler https://t.co/Rw6MBNKIl3.

This desktop experience will be rolled out to everyone over the next few months. Check out how to opt-in below. pic.twitter.com/r2FBCuBHBl

— Facebook App (@facebookapp) March 19, 2020