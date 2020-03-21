صفقة اليوم.. احترف استخدام Power BI من مايكروسوفت لتحليل البيانات مع خصم 94%

صفقة اليوم.. احترف استخدام Power BI من مايكروسوفت لتحليل البيانات مع خصم 94%

حزمة أفضل محلل أعمال The Better Business Analyst Bundle.

عدد الدورات: 4.

عدد الدروس: 344.

المدة: 40 ساعة.

تركز هذه الحزمة بشكل أساسي على Power BI وهي خدمة تحليلات تجارية من مايكروسوفت تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة. ولكن قبل البدء ستحصل على دورة مكثفة في تحليلات الأعمال حيث ستتعرف على خياراتك لتحليل البيانات، وتفهم ما الذي يجعل محللي الأعمال مهمين جدًا للشركات والمؤسسات الآن، كما ستتعلم كيف يمكن تطبيق مهارات تحليل الأعمال بفعالية على مجموعة متنوعة من الأدوار.

بمجرد التعرف على الأساسيات، ستبدأ في تعلم كيفية استخدام Power BI. أولاً ستتعلم كيفية إنشاء تقارير ولوحات تحكم وفهم سير العمل من البداية إلى النهاية. ثم تتعرف على طرق جمع البيانات وتحويلها ونمذجتها للحصول على تصورات أفضل.

كما ستتعلم كيفية إنشاء تصورات مقنعة واكتساب رؤى عميقة لبياناتك، مع كيفية استخدامها لاتخاذ قرارات ذكية.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 796 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 94%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تجلب شركة مايكروسوفت عالم تحليل البيانات إلى الشركات والأفراد من خلال أدوات ذكاء الأعمال والتحليلات مثل: Power BI، وAccess، وإكسل، لتسهيل جمع البيانات من مصادر متعددة وتحليلها بكفاءة أكبر.

يمكنك تطوير مهاراتك في تحليل البيانات، ومعالجتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (The Better Business Analyst Bundle) التي تقدم لك أكثر من 40 ساعة من المحتوى لمساعدتك في احتراف التعامل مع خدمة مايكروسوفت الأشهر في هذا المجال Power BI مع خصم يصل إلى 94%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 4 دورات تدريبية، مقسمة إلى 344 درسًا، وأكثر من 40 ساعة من المحتوى التدريبي.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 796 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 39.99 فقط، أي بخصم يصل إلى 94 في المئة من سعرها المعتاد، وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

تركز هذه الحزمة بشكل أساسي على Power BI، وهي خدمة تحليلات تجارية من مايكروسوفت تتيح للمستخدمين تحليل البيانات للوصول إلى رؤى دقيقة واتخاذ قرارات سريعة. ولكن قبل البدء ستحصل على دورة مكثفة في تحليلات الأعمال حيث ستتعرف على خياراتك لتحليل البيانات، وتفهم ما الذي يجعل محللي الأعمال مهمين جدًا للشركات والمؤسسات الآن، كما ستتعلم كيف يمكن تطبيق مهارات تحليل الأعمال بفعالية على مجموعة متنوعة من الأدوار.

بمجرد التعرف على الأساسيات، ستبدأ في تعلم كيفية استخدام Power BI. أولاً ستتعلم كيفية إنشاء تقارير ولوحات تحكم وفهم سير العمل من البداية إلى النهاية. ثم تتعرف على طرق جمع البيانات وتحويلها ونمذجتها للحصول على تصورات أفضل.

كما ستتعلم كيفية إنشاء تصورات مقنعة واكتساب رؤى عميقة لبياناتك، مع كيفية استخدامها لاتخاذ قرارات ذكية.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى التدريبي مدى الحياة، والحصول على شهادة تدريبية بعد إتمام كل دورة، وكذلك الحصول على تحديثات للمحتوى التدريبي.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Master Your Business Analysis Skills

Business Intelligence Using Microsoft Power BI from A to Z

Power BI Desktop: Data Analytics for Everyone

Power BI Essentials: An Introduction to Microsoft Power BI

الحصول على الصفقة: من هنا.