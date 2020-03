جوجل تلغي بالكامل مؤتمرها للمطورين Google I/O 2020

أعلنت شركة جوجل عن إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام بالكامل (Google I/O 2020)، وهو أكبر حدث لها هذا العام، بما في ذلك النسخة المفترض عقدها عبر الإنترنت، وذلك بسبب الانتشار المستمر لوباء كورونا، لكنها ما تزال ملتزمة بمشاركة التحديثات حول نظامها التشغيلي أندرويد من خلال مدونات المطورين ومنتديات المجتمع.

وكانت الشرك قد قررت في 3 مارس إلغاء مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام، والذي كان من المفترض أن يعقد في كاليفورنيا في الفترة الواقعة بين 12 و 14 مايو، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، وأشارت حينها إلى أن الإلغاء يتعلق بالحدث الفعلي، وأردات عملاقة البحث عقد الحدث عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

وقالت الشركة في تدوينة: “من منطلق القلق على صحة وسلامة المطورين والموظفين والمجتمعات المحلية وتماشيًا مع متطلبات حكومة منطقة خليج سان فرانسيسكو المحلية، فإننا لن نعقد مؤتمر (Google I/O 2020) بأي صفة هذا العام”.

وأضافت “أهم شيء يمكننا القيام به جميعًا في الوقت الحالي هو تركيز انتباهنا على مساعدة الأشخاص في مواجهة التحديات الجديدة التي نواجهها جميعًا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا لمساعدة مجتمعاتنا على البقاء آمنة، ويرجى أخذ العلم أننا لا نزال ملتزمين بمشاركة تحديثات أندرويد من خلال مدونات المطورين ومنتديات المجتمع”.

وعادةً ما تستخدم شركة جوجل مؤتمرها السنوي للمطورين (Google I/O) كأكبر حدث إخباري لها خلال العام للإعلان عن التغييرات الجديدة في نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد والأجهزة التي تصنعها الشركة، وحتى التحديثات بشأن خدماتها مثل الخرائط.

يذكر أن وباء كورونا تحول في الأسبوعين اللذين مرا منذ الإلغاء الأولي إلى جائحة عالمية، وظهرت تدابير غير مسبوقة اتخذتها الحكومات لفرض التباعد الاجتماعي.

وأصدرت حكومة منطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا تفويضًا لمنع التجمع غير الضروري في المستقبل المنظور، وهذا هو السبب في أن جوجل قررت إلغاء مؤتمرها بالكامل، إلى جانب المخاوف على صحة موظفيها والمجتمعات المحلية.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)

— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020