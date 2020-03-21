أخبار الإنترنت

جوجل تطلق رسميًا موقعها المخصص لكورونا

جوجل تطلق رسميًا موقعها المخصص لكورونا
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قالت شركة جوجل يوم السبت: إنها أطلقت موقعها المنتظر الذي يركز على الولايات المتحدة ويحتوي على معلومات بشأن إرشادات واختبارات فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل البلاد على إبطاء انتشار الفيروس شديد العدوى.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها: إن الموقع (google.com/covid19) – الذي يتكون من موارد وروابط تركز على مرض الجهاز التنفسي القاتل COVID-19 – سيكون متاحًا في المزيد من اللغات والبلدان في الأيام القادمة.

جوجل تطلق رسميًا موقعها المخصص لكورونا

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي)، في منشور على مدونة الشركة يوم الأحد الماضي: إنها دخلت في شراكة مع الحكومة الأمريكية لإنشاء موقع ويب بحلول 16 آذار/ مارس الجاري. ومع ذلك، تأخر الإطلاق في ظل تغير التوجيهات المحلية والوطنية بدرجة كبيرة من الأحد إلى الاثنين، وقالت الشركة وقتئذ: إنها ستطرح الموقع في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد روابط للوصول إلى المنظمات الصحية الرسمية الأمريكية، ومنظمة الصحة العالمية، كما يساعد المستخدمين على معرفة ماهية فيروس كورونا المستجد وكيفية انتشاره، والأعراض المحتملة، وطرائق الوقاية، وإمكانية العلاج.

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ويعرض الموقع بيانات ورؤى تتعلق بالفيروس، بما في ذلك أهم عمليات البحث المتعلقة بالفيروس، والاهتمام بالبحث عن الفيروس حسب البلد. كما يعرض الموقع المزيد من المصادر للمساعدة.

جوجل تطلق رسميًا موقعها المخصص لكورونا
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