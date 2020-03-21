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تقرير يكشف عن مصير هواتف آيفون 2020 في ظل تفشي كورونا

تقرير يكشف عن مصير هواتف آيفون 2020 في ظل تفشي كورونا
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أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية اليوم الجمعة بأن تفشي فيروس كورونا المستجد لن يؤثر على إطلاق إصدار 2020 من هواتف آيفون المتوقعة في خريف العام الحالي، مع أن هذا الوباء أثّر على العديد من شركات التقنية الكبرى.

ونقلت الوكالة عن مصادر من داخل آبل أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن مرحلة الإنتاج الشامل لهواتف آيفون التي يُعلن عنها في شهر أيلول/ سبتمبر من كل عام تبدأ قبل ذلك في شهر أيار/ مايو، وبالنظر إلى أن تفشي الوباء في الصين أصبح تحت السيطرة، فإن إعادة افتتاح المصانع لتعمل بكامل طاقتها أصبح وشيكًا.

ومع أن آبل كانت أعلنت قبل أيام عن حاسوب (آيباد برو) iPad Pro جديد، وحاسوبي (ماك) Mac جديدين، إلا أن بلومبرج تتوقع أن يكون الإنتاج الشامل لها قد بدأ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أي قبل بداية تفشي الفيروس في الصين. وفي حين كان متوقعًا أن تعلن آبل خلال الشهر الحالي عن هاتف آيفون بمواصفات منخفضة، ولكن يبدو أن ذلك أُجِّل بسبب أن إنتاجه كان مفترضًا في الوقت الذي أُغلقت المصانع في الصين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض المنتجات التي أُعلنت حديثًا ستتأخر في الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك لوحة المفاتيح الجديدة لحاسوب (آيباد برو)، إذ لن تتوفر قبل شهر أيار/ مايو القادم، وهو تأخر غير معتاد من آبل. كما يُشاع أن آبل حذرت المستخدمين من حدوث تأخر في عمليات استبدال آيفون.

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