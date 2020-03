تطبيقات وألعاب يمكنك الحصول عليها مجانًا أثناء الحجر الصحي الذاتي

يؤثر تفشي فيروس كورونا COVID-19 على حياتنا بطريقة أو بأخرى والتأثير الأكبر هو أن عدد كبير من الأشخاص في دول مختلفة حول العالم يقومون بتطبيق الحجر الصحي الذاتي ولذلك للحد من انتشار الفيروس، قد يكون بعض الأشخاص الآن يعملون من منزلهم أو هم فقط يطبقون الحجر الصحي الذاتي، ونحن نرفع القبعة لهم لتطبيق ذلك.

قامت العديد من الشركات حول العالم بإتاحة الوصول المجاني للألعاب والتطبيقات الخاصة بها، وذلك لمساعدة الأشخاص الذين يقومون بالحجر الصحي الذاتي في زيادة إنتاجيتهم أو الترفيه عن أنفسهم في هذه الأوقات الصعبة، وفيما يلي نظرة سريعة على بعض التطبيقات والألعاب التي ستكون مجانية مؤقتًا ويمكنك الاستفادة منها أثناء الحجر الصحي الذاتي.

تطبيقات وبرامج مجانية مؤقتًا:

إليك بعض البرامج والتطبيقات التي تتوفر مجانًا بشكل مؤقت وتساعدك أثناء التزامك الحجر الصحي الذاتي.

Headspace: أصدر تطبيق التأمل والاسترخاء الشائع برنامجًا مجانيًا لمحترفي الرعاية الصحية (Headspace Plus).

AnyMeeting: أطلقت Intermedia لمؤتمرات الفيديو وخدمات الندوات عبر الإنترنت برنامجها AnyMeeting مجانًا لجميع الشركات حتى نهاية العام لدعم العاملين عن بُعد.

Cisco Webex: يعمل برنامج المؤتمرات من Cisco على توسيع خطته المجانية لجميع الشركات على مدار التسعين يومًا القادمة.

Google Hangouts Meet: يمكن لمستخدمي G Suite الآن الوصول إلى كافة مزايا Google Hangout Meet حتى 1 يوليو.

Microsoft Teams: تقدم مايكروسوفت وصولاً مجانيًا إلى المستوى المدفوع من Microsoft Teams لمدة ستة أشهر.

ألعاب مجانية مؤقتًا:

تعد الألعاب واحدة من أفضل الطرق لتمضية الوقت أثناء البقاء في الحجر الصحي الذاتي، وقد جعل مجموعة من المطورين ألعابهم مجانية مؤقتًا أثناء تفشي فيروس كورونا COVID-19.

Mini Metro: إذا لم تكن قد لعبت بالفعل Mini Metro التي تدور حول تصميم خريطة مترو أنفاق لمدينة ما، فيمكنك الآن فعل ذلك، حيث يمكن لمستخدمي أندرويد الحصول على اللعبة من متجر جوجل بلاي، ومستخدمي آيفون من متجر آب ستور.

Kingdom Rush Frontiers: هذه اللعبة تكملة للعبة Kingdom Kingdom Rush، ويمكنك الحصول عليها من متجر جوجل بلاي أو متجر آب ستور.

Kingdom Rush Origins: اللعبة الثالثة في سلسلة Kingdom Rush، ويمكنك الحصول عليها مجانًا من جوجل بلاي أو آب ستور.

Card Crusade: سيحب عشاق لعبة roguelikes هذه اللعبة، حيث يمكن الحصول عليها مجانًا من جوجل بلاي وآب ستور.

Bottom of the 9th: هذه اللعبة غير التقليدية متوفرة مجانًا على جوجل بلاي وآب ستور.

Tokaido: تستهدف هذه اللعبة الأشخاص المحبين للثقافة اليابانية، وهي متاحة الآن مجانًا وبشكل مؤقت على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور.

Superbrothers Sword & Sworcery: إذا كنت تبحث عن لعبة غير عادية بأسلوب بصري مذهل، فلا تبحث عن المزيد، وقم بتحميل هذه اللعبة مجانًا من جوجل بلاي أو آب ستور.

JackQuest: The Tale of the Sword: عادة تكلف هذه اللعبة 4.99 دولارًا، ولكن يمكنك الحصول عليها مجانًا الآن من جوجل بلاي وآب ستور.

Real Flight Simulator: من ألعاب محاكاة الطيران الأكثر إثارة للإعجاب، يمكنك الحصول عليها مجانًا من آب ستور وجوجل بلاي.

Prune: لعبة مجلة Time لعام 2015 مجانية مؤقتًا، ولكن فقط على متجر آب ستور.