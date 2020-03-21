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أوبر توقف بعض خدماتها في السعودية بسبب كورونا

أوبر توقف بعض خدماتها في السعودية بسبب كورونا
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قالت شركة (أوبر) يوم الجمعة: إنها ستوقف خيار (أوبر تاكسي) في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، وذلك امتثالًا للتوجيهات التي أعلنت عنها حديثًا وزارة الداخلية السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، أكدت شركة النقل التشاركي أن جميع الخيارات الأخرى على التطبيق ستكون متوفرة للتنقل وتوصيل الطلبات عند الحاجة.

وأضافت أوبر في بيان: “إننا ملتزمون بالمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمعات التي نوجد بها، وعلى تواصل مستمر مع هيئات الصحة العامة. وسنستمر باتباع إرشاداتهم وتعليماتهم”.

وبموجب القرار الجديد، ستُوقف أوبر خيار (أوبر تاكسي) على التطبيق للحد من أنشطة النقل، وذلك يضم تعليق نشاط سيارات الأجرة العامة، وتستثني التوجيهات نشاط نقل الأفراد عبر السيارات الخاصة المرخصة التي تتعاقد مع تطبيقات التوجيه.

ولا تزال خيارات (أوبر أكس)، و(أوبر بلاك) و(أوبر كمفورت)، و(وصل)، إلى جانب خيار (أوبر أكس إل) متوفرة للتنقل عند الحاجة، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أن خدمة (أوبر ايتس) المختصة في توصيل الطعام والأكل لا تزال متوفرة في السعودية.

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وكانت السعودية قد بدأت فجر السبت تطبيق قرار تعليق حركة النقل الجوي في الرحلات الداخلية، ووقف تنقلات سيارات الأجرة وكذلك وسائل النقل العام لمدة 14 يومًا، في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد.

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