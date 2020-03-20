HMD تعلن رسميًا عن هاتفي Nokia 5.3 و Nokia 1.3

HMD تعلن رسميًا عن هاتفي Nokia 5.3 و Nokia 1.3

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD – إلى جانب هاتفي (نوكيا 8.3 5جي) Nokia 8.3 5G و(نوكيا 5310) Nokia 5310 – عن هاتفين آخرين هما: (نوكيا 5.3) Nokia 5.3، و(نوكيا 1.3) Nokia 1.3.

وينتمي هاتف (نوكيا 5.3) إلى فئة الهواتف المتوسطة المواصفات مع تجربة أندرويد 10 الخام، أما هاتف (نوكيا 1.3) فينتمي إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، ويعمل بنظام التشغيل (أندرويد جو).

(نوكيا 5.3) Nokia 5.3

يقدم هاتف (نوكيا 5.3) شاشة من نوع IPS بقياس 6.55 بوصات وبدقة HD+، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، أو 5 جيجابايت، أو 6 جيجابايت. أما ذاكرة التخزين الداخلي فهي بسعة 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات microSD الخارجية.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 4 كاميرات خلفية في نظام دائري، وتأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القديمة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي هاتف (نوكيا 5.3) بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع الشحن باستطاعة 10 واط. وتقول (إتش إم دي) إنها بطارية الهاتف قد يدوم ليومين. ولأن الهاتف ينتمي إلى برنامج (أندرويد ون)، فسيحصل على تحديثات أندرويد الرئيسية لمدة عامين، والتحديثات الأمنية الشهيرة لمدة 3 أعوام.

وتعتزم (إتش إم دي) HMD طرح الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق، والأسود، والرملي. وسيتوفر في السوق اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل القادم بسعر يبدأ من 189 يوروًا.

(نوكيا 1.3) Nokia 1.3

يقدم (نوكيا 1.3) شاشة من نوع IPS بقياس 5.71 بوصات وبدقة HD+. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بأنه سيكون الأول في دعم تطبيق الكاميرا الجديد من جوجل Camera Go مستفيدًا من تقنيات الذكاء الاصطناعي. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي (نوكيا 1.3) بطارية بسعة 3,000 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن باستطاعة 5 واط عن طريق منفذ micro USB. ويعمل الهاتف بنظام (أندرويد 10 جو).

وتعتزم (إتش إم دي) طرح هاتف (نوكيا 1.3) اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل القادم بسعر يبدأ من 95 يوروًا.