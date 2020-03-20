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هواوي تطلق خدمة تسهل العثور على التطبيقات من خارج “جوجل بلاي”

هواوي تطلق خدمة تسهل العثور على التطبيقات من خارج "جوجل بلاي"
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أطلقت شركة هواوي تطبيقها الجديد (آب سيرتش) AppSearch الذي يهدف إلى أن يُسهل على المستخدمين البحث عن التطبيقات في ظل غياب متجر جوجل بلاي في هواتف أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إصرار هواوي على بيع أجهزتها خارج الصين بدون (خدمات جوجل المحمولة) GMS، وذلك بالتزامن مع توسعة عدد التطبيقات المتاحة في متجر (آب جاليري) AppGallery. ولكن لا يزال عدد كبير من التطبيقات الشائعة غير متاح في متجر هواوي، الأمر الذي يضطر مالكي هواتف هواوي الأحدث خارج الصين إلى البحث عن بدائل.

ويهدف تطبيق AppSearch الجديد الذي بدأ إطلاقه عبر موقع هواوي الألماني – ولا يزال في المرحلة التجريبية – إلى مساعدة المستخدمين على العثور على التطبيقات المطلوبة على أجهزة هواوي وهونر دون الحاجة إلى تثبيت متاجر تطبيقات الطرف الثالث قبل تنزيل التطبيقات.

وبعد البحث عن التطبيق المطلوب، فإن التطبيق سيرشد المستخدم إلى متجر تطبيقات بديل حيث يمكن العثور على التطبيق، مما يوفر على المستخدمين عناء تكرار البحث ذاته كثيرًا. لذا، فإن جميع التطبيقات الموجودة على AppSearch موجودة في متاجر الطرف الثالث، ولكن التطبيق يعمل على تصنيف التطبيقات إلى فئات، حسب المنطقة، والشعبية، والهدف. والآن يعتمد التطبيق على خمسة متاجر شهيرة، مثل: APKMirror، و APKMonk، و APKPUre، و Huawei AppGallery، و Amazon App Store.

يُشار إلى أن تطبيق AppSearch الجديد متاح للتنزيل من هنا.

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