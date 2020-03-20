كيفية إعداد تطبيقات Zoom و Skype و FaceTime في آيفون وآيباد وماك

كيفية إعداد تطبيقات Zoom و Skype في آيفون وآيباد وماك

مع اتجاه الكثيرين للعمل من المنزل في هذه الأيام، أصبح استخدام تطبيقات مكالمات الفيديو أمرًا ضروريًا، وبالإضافة الى تطبيق FaceTime الموجود في آيفون وآيباد بشكل افتراضي، نجد أن هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها في التواصل مع أصدقائك وزملاء العمل.

فيما يلي سنتعرف على كيفية إعداد تطبيقات Zoom و Skype في آيفون وآيباد وماك:

ما الفرق بين هذه التطبيقات وكيف تعمل؟

يختلف تطبيق Zoom عن تطبيق FaceTime وباقي تطبيقات مكالمات الفيديو في أنه صُمم للاستخدام على مستوى المؤسسات وتقديم الحلول واسعة النطاق، ولكن يمكن استخدامه أيضًا بشكل شخصي.

ويقدم التطبيق العديد من الحلول للتواصل مع الآخرين، فبدلًا من الاضطرار إلى معرفة البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الخاص بجهة الاتصال، يمكنك الاتصال بمكالمات Zoom من خلال رابط URL، أو (معرف اجتماع) Meeting ID في الويب أو التطبيق.

بينما يعد تطبيق Skype مزيجًا من تطبيقي FaceTime و Zoom ولديه إمكانات تتجاوز ما يفعله تطبيق FaceTime، مثل: المكالمات مع ما يصل إلى 50 شخصًا، ولكن ليس لديه ميزات تطبيق Zoom نفسها، حيث يمكن للأخير التعامل مع مكالمات تصل إلى 500 شخص.

كيفية إعداد Zoom في جهاز ماك:

في جهاز ماك، يمكنك التوجه إلى موقع Zoom على الويب لإنشاء حساب مجاني، كما يمكنك الانضمام إلى مكالمات الفيديو بدون إنشاء حساب، ولكنك ستكون بحاجة إلى إنشاء حساب لاستضافة الاجتماعات.

وفي حالة عدم رغبتك بتنزيل التطبيق، يمكنك الانضمام إلى مكالمة Zoom في المتصفح إذا كان لديك الرابط أو معرف الاجتماع.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة ماك من هنا، كما يتوفر منه إصدار للويب، وإضافة في متصفحات: جوجل كروم، وفايرفوكس.

كيفية إعداد Zoom في آيفون وآيباد:

في حال لم يكن لديك رابط، يمكنك الانضمام إلى مكالمة Zoom بإدخال معرف الاجتماع، ولكن إذا كان لديك بالفعل رابط لاجتماع Zoom، عند النقر عليه سيُطلب منك تنزيل التطبيق.

يمكنك تنزيل التطبيق وهو متوفر مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور.

استضافة مكالمات Zoom:

في البداية ستحتاج إلى إنشاء حساب وتسجيل الدخول إليه.

اضغط على خيار New Meeting، لبدء اجتماع جديد، ويمكنك الضغط على خيار (جدولة) Schedule، لإعداد المكالمات المستقبلية بما في ذلك المكالمات المتكررة.

بمجرد بدء مكالمة الفيديو، يمكنك إضافة أشخاص آخرين باستخدام خيار (دعوة) Invite، في جهاز ماك، أو الضغط على علامة التبويب (المشاركون) Participants في آيفون أو آيباد.

كما يمكنك مشاركة الشاشة من خلال الضغط على Share Screen وهو خيار متاح للمضيفين فقط.

كيفية استخدام تطبيق Skype:

يجمع تطبيق Skype بين تطبيقي FaceTime وZoom حيث يسمح بمكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا، ويتضمن ميزات مثل: مشاركة الشاشة، ولكن بالنسبة للمكالمات المستندة إلى الويب، يجب عليك استخدام متصفح مايكروسوفت إيدج أو جوجل كروم.

التطبيق متوفر مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي ماك أوإس، كما يتوفر منه إصدار للويب.

تطبيق FaceTime:

لاستخدام تطبيق FaceTime لا يتوجب عليك تسجيل الدخول أو تنزيله في أجهزة آيفون وآيباد، كما لدى التطبيق ميزة دعم المساعد الصوتي (سيري) Siri، ويتيح لك إجراء مكالمات فيديو جماعي حتى 32 شخص في المرة الواحدة.

افتح تطبيق (الإعدادات)، واضغط على خيار FaceTime، للتحقق من حسابك في التطبيق وأن الميزة ليست متوقفة.