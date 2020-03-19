Netflix Party لمشاهدة برامجك المفضلة مع الأصدقاء افتراضيًا

إن التزامك بالبقاء في المنزل خلال تفشي فيروس كورونا لا يعني تخليك عن أوقاتك المفضلة في مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية على نتفليكس مع الأصدقاء حيث تتيح لك إضافة Netflix Party في متصفح جوجل كروم أن تجتمع مع الأصدقاء افتراضيًا ومشاهدة الأفلام أو البرامج التلفزيونية على منصة نتفليكس من خلال أجهزة الحاسب في وقتٍ واحد.

تأتي إضافة Netflix Party مع غرفة للدردشة، بحيث يمكنك مشاركة ردود أفعالك على البرامج أثناء مشاهدتك، وكل ما تحتاجه هو متصفح جوجل كروم واشتراك في منصة نتفليكس الشهيرة.

كيف تعمل Netflix Party؟

انتقل إلى netflixparty.com على متصفح جوجل كروم، وانقر على (Get Netflix Party مجانًا)، سيؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى صفحة الإضافة في سوق كروم الإلكتروني.

انقر على (إضافة إلى كروم).

انقر على (add extension) في النافذة المنبثقة.

سيتم بعد ذلك إضافة Netflix Party إلى الزاوية العلوية اليمنى لمتصفح جوجل كروم بجوار شريط العناوين، وستظهر في الشريط على شكل هذه الحروف (NP).

تأكد من قيام أصدقائك بتنزيل Netflix Party على متصفح جوجل كروم أيضًا.

انتقل إلى نتفليكس الآن باستخدام متصفح كروم.

قم بتشغيل العرض أو الفيلم الذي ترغب في مشاهدته مع الأصدقاء.

انقر على زر (NP) في متصفحك.

سيكون لديك أيضًا خيار جعل نفسك الشخص المسؤول عن الإيقاف المؤقت والتقديم السريع والعودة للخلف من خلال تحديد مربع (فقط لدي التحكم)، إذا لم تفعل ذلك، فسيتمكن أي شخص في مجموعتك من استخدام هذه المزايا.

انقر على (بدء الحفلة) وانسخ عنوان URL الذي يظهر.

أرسل عنوان URL هذا إلى الأشخاص الذين تريد انضمامهم إليك.

بمجرد أن يفتح أصدقاؤك الرابط، يجب عليهم تسجيل الدخول إلى نتفليكس باستخدام متصفح كروم والضغط على زر (NP)، وتتم المزامنة بينكم، ويمكنكم الاستمتاع بالمشاهدة الجماعية.

يمكنكم أيضًا التواصل فيما بينكم عبر الدردشة الجماعية على الجانب الأيمن من الشاشة.

اختر رمز مستخدم احتفالي وشارك كل ما تشاهده من خلال الرسائل ولقطات الشاشة والرموز التعبيرية وصور GIF.

بهذه الطريقة الرائعة يمكنك مشاهدة الأفلام والبرامج مع الأصدقاء افتراضيًا دون مغادرة أي أحد منكم المنزل خلال تفشي فيروس كورونا.