HMD تعلن رسميًا عن هاتف Nokia 8.3 5G

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD اليوم الخميس رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (نوكيا 8.3 5جي) Nokia 8.3 5G الذي يمتاز ببعض المواصفات التي تقول الشركة: إنها تجعل أفضل خيار بديل عن الهواتف الرائدة.

ويمتاز هاتف (نوكيا 8.3 5جي) الجديد بأنه يقدم شاشة كبيرة، وأربع كاميرات خلفية مع شهادة ZEISS، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، كل ذلك بسعر أقل من الهواتف الرائدة الحالية.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.81 بوصات وبدقة FHD+ مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تدعم تقنية HDR مع دعم تعديل مستوى التباين بحسب الضوء المحيط. وتحتوي الشاشة أيضًا على ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع شهادة ZEISS.

وعلى ظهر (نوكيا 8.3 5جي) هناك 4 كاميرات، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

وبرمجيًا، يمتاز الهاتف بأنه جزء من برنامج (أندرويد ون) Android One الذي يقدم تجربة أندرويد 10 الخام، وسيحصل على تحديثات رئيسية لمدة عامين، وتحديثات شهرية أمنية لمدة 3 أعوام. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط. وهناك حساس بصمة ضمن زر الطاقة.

هذا، وتعتزم (إتش إم دي) طرح هاتف (نوكيا 8.3 5جي) الجديد بلون واحد خلال صيف 2020، وبسعر يبدأ من 599 يوروًا.