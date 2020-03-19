أجهزة محمولة

HMD تعلن رسميًا عن هاتف Nokia 8.3 5G

HMD تعلن رسميًا عن هاتف Nokia 8.3 5G
139

أعلنت شركة (إتش إم دي) HMD اليوم الخميس رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (نوكيا 8.3 5جي) Nokia 8.3 5G الذي يمتاز ببعض المواصفات التي تقول الشركة: إنها تجعل أفضل خيار بديل عن الهواتف الرائدة.

ويمتاز هاتف (نوكيا 8.3 5جي) الجديد بأنه يقدم شاشة كبيرة، وأربع كاميرات خلفية مع شهادة ZEISS، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، كل ذلك بسعر أقل من الهواتف الرائدة الحالية.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 6.81 بوصات وبدقة FHD+ مع نسبة أبعاد 20:9، وهي تدعم تقنية HDR مع دعم تعديل مستوى التباين بحسب الضوء المحيط. وتحتوي الشاشة أيضًا على ثقب للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 24 ميجابكسل مع شهادة ZEISS.

HMD تعلن رسميًا عن هاتف Nokia 8.3 5G

وعلى ظهر (نوكيا 8.3 5جي) هناك 4 كاميرات، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

HMD تعيد إحياء هاتف Nokia 5310

HMD تطلق هاتف نوكيا الأحدث Nokia C2

ويحتوي الهاتف معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 765جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

وبرمجيًا، يمتاز الهاتف بأنه جزء من برنامج (أندرويد ون) Android One الذي يقدم تجربة أندرويد 10 الخام، وسيحصل على تحديثات رئيسية لمدة عامين، وتحديثات شهرية أمنية لمدة 3 أعوام. ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط. وهناك حساس بصمة ضمن زر الطاقة.

هذا، وتعتزم (إتش إم دي) طرح هاتف (نوكيا 8.3 5جي) الجديد بلون واحد خلال صيف 2020، وبسعر يبدأ من 599 يوروًا.

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
أجهزة محمولة

تسريب مواصفات جديدة لهاتف Nokia 5.3 المرتقب

أجهزة محمولة

هواتف نوكيا هي الهواتف الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد

أجهزة محمولة

Nokia 8.2 5G يظهر في الإعلان التشويقي لفيلم جيمس بوند المرتقب

أجهزة محمولة

HMD تعلن عن موعد الكشف عن هواتف نوكيا الجديدة

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد