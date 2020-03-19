7 حيل يمكنك استخدامها في تطبيق FaceTime في آيفون

مع حالة حظر التجوال الموجودة في عدد من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، نجد أن رؤية الأصدقاء أو أفراد الأسرة أصبح أمرًا صعبًا أو شبه مستحيل. بالتأكيد يمكنك إجراء مكالمات هاتفية أو التواصل عبر تطبيقات التراسل الفوري، ولكن لا شيء يضاهي رؤية العائلة والأصدقاء أمامك مباشرة.

إذا كنت تستخدم هاتف آيفون، يمكنك استخدام تطبيق FaceTime لإجراء مكالمات فيديو مع أي شخص لديه آيفون في أي مكان، وفي حالة عدم توفر هاتف آيفون يمكنك استخدام جهاز آيباد أو iPod touch أو جهاز ماك.

فيما يلي 7 حيل يمكنك استخدامها في تطبيق FaceTime:

1-تسجيل الفيديو:

يحتوي هاتف آيفون على ميزة تسجيل ما يحدث على الشاشة، والتي يمكنك استخدامها لتسجيل مكالمات فيديو FaceTime، ولكن لسوء الحظ، لا يمكنك تسجيل الصوت. ولتسجيل مكالمة الفيديو افتح مركز التحكم – أثناء (أو قبل) مكالمة FaceTime – واضغط على زر التسجيل للبدء.

إذا كنت لا ترى زر التسجيل، فيجب عليك تفعيله أولًا، وسترى أن الزر يتحول إلى اللون الأبيض والأحمر أثناء التسجيل، بمجرد الانتهاء، اضغط على زر التسجيل مرة أخرى في مركز التحكم، أو اضغط على شريط الحالة الأحمر واضغط على (إيقاف) Stop وسيُحفظ التسجيل تلقائيًا في تطبيق الصور.

2-التبديل من مكالمة صوتية إلى فيديو:

أثناء إجراء مكالمة صوتية، انقر على زر FaceTime في الشاشة، وستظهر لك واجهة الفيديو. هنا يجب أن تنتظر الشخص الآخر لقبول مكالمة فيديو FaceTime للمتابعة، وإذا رفض، يمكنك العودة إلى المكالمة الصوتية.

3-إجراء مكالمة فيديو جماعية:

لبدء مكالمة فيديو جماعية في تطبيق FaceTime، انقر على علامة (+) في أعلى اليمين، وأضف كل شخص تريد الاتصال به. وبمجرد الانتهاء من إضافة الأعضاء، اضغط على زر الفيديو الأخضر، وستبدأ المكالمة الجماعية، ولكن يجب عليك بعد ذلك انتظار انضمام الآخرين.

4-تغيير موقعك للمكالمات المحلية:

إذا كنت في بلد أو منطقة مختلفة، فيجب عليك تغيير موقعك حتى يتمكن FaceTime من طلب الأرقام المحلية الموجودة في جهات الاتصال، وجعل عملية الاتصال بأصدقائك وعائلتك أسهل بكثير، ولتفعيل ذلك اتبع ما يلي:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على (FaceTime)، ثم اضغط على Apple ID الخاص بك.

اضغط على خيار (تغيير الموقع)، ثم اختر (المنطقة).

إذا انتقلت إلى منطقة مختلفة أو كنت تزور دولة مختلفة، اخترها من القائمة التي تظهر لك، واضغط على (حفظ) Save لاستخدام هذا الموقع.

5-تغيير معرف الاتصال الخاص بك:

عند الاتصال بالآخرين، سيُعرض لهم رقم واحد فقط من الأرقام أو عناوين البريد الإلكتروني التي ربطتها بتطبيق FaceTime في معرف المتصل، لتغييرها، انتقل إلى قائمة إعدادات FaceTime، واختر رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد استخدامه ضمن قسم معرف المتصل.

6-استخدم Siri لبدء مكالمة:

ما عليك سوى استدعاء المساعد الصوتي (سيري) Siri وذلك من خلال نطق عبارة: (Hey Siri)، أو الضغط باستمرار على الزر الجانبي أو زر الشاشة الرئيسية وقول: FaceTime متبوعًا باسم الشخص الذي ستتصل به كما هو مُسجل في هاتفك، وستبدأ المكالمة تلقائيًا.

7-استخدام Wi-Fi فقط للاتصال:



استخدام FaceTime يوميًا، لفترة طويلة من الوقت يمكن أن يستنزف خطة البيانات الخاصة لك بسرعة، وبالطبع لديك خيار استخدام الواي فاي، ولتفعيله اتبع ما يلي:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على (خلوي) Cellular.

قم بإيقاف تشغيل زر التبديل بجوار FaceTime.

من الآن فصاعدًا سيعمل التطبيق فقط على شبكة Wi-Fi وليس على بيانات الهاتف، ولن تقلق مرة أخرى بشأن تجاوز الحد المسموح به في خطة البيانات.