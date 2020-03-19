5 أدوات تتيح لك طباعة ملفات PDF بسهولة في ويندوز 10

تُعتبر الأدوات والبرامج التي تستخدم في طباعة المستندات وحفظها بتنسيق PDF في نظام التشغيل ويندوز 10 مفيدة للغاية، كما تعمل أيضًا على توفير الوقت، حيث تتيح طباعة العديد من الملفات مثل: أدلة المنتجات، أو المجلات أو المستندات الكبيرة بسهولة.

فيما يلي 5 أدوات مجانية للطباعة بتنسيق PDF في ويندوز 10:

1- Microsoft Print to PDF:

يأتي نظام التشغيل ويندوز 10 بأداة مدمجة تُسمى Microsoft Print to PDF تتيح لك طباعة الملفات بتنسيق PDF، وكل ما عليك فعله هو تصدير الملف للطباعة واختيار الأداة من قائمة الطابعات المثبتة، والضغط على خيار (طباعة) Print واختيار مكان الحفظ، وكتابة اسم الملف، واختيار (حفظ) Save.

الميزات:

لا حاجة لتثبيت أي برنامج يتبع لطرف خارجي.

استخراج رقم الصفحة بسهولة في ملف PDF، من خلال إدخال رقم الصفحة في مربع حوار (طباعة).

حفظ ملفات PDF بكلمة مرور وتقييد قدرة أي شخص آخر على طباعة الملف أو تحريره أو نسخه.

2- clawPDF:

clawPDF؛ هي أداة طباعة ملفات PDF مجانية ومفتوحة المصدر تعتمد على كود PDFCreator، وتدعم أنظمة تشغيل: ويندوز 7، و10، وWindows Server من إصدار 2008 وإلى 2019، وتقدم العديد من الميزات مثل:

دعم تنسيقات: PDF و PDF / A و PDF / X و JPEG و TIF وتنسيقات النصوص.

تخصيص الإعدادات لكل ملف مثل: قوالب تسمية الملفات، وإعدادات الضغط للصور الملونة، وخيارات التشفير وإضافة التوقيع.

تنفيذ الإجراءات المتكررة مثل: إضافة غلاف وخلفية، وإرفاق ملفات أخرى والإرسال عبر البريد الإلكتروني، ونقل الملفات باستخدام بروتوكول FTP.

دمج صفحات متعددة في ملف PDF واحد.

3- CutePDF Writer:

تعتبر أداة CutePDF Writer بمثابة طابعة PDF إفتراضية بسيطة وسهلة الاستخدام تدعم أنظمة تشغيل ويندوز: 7، و8،و10، وVista، وWindows Server من الإصدار 2008 إلى 2019، وتتطلب تثبيت إضافة مجانية تُسمى PS2PDF، لإنشاء ملفات PDF وحفظها مباشرة من المتصفح، وتقدم أيضًا العديد من الميزات مثل:

إضافة التعليقات، وإنشاء حقول نماذج تفاعلية، وإنشاء كتيبات.

تشفير ملفات PDF باستخدام بروتكول أمان bit AES-128، لتقييد قدرة المستخدمين الآخرين على طباعة المستندات أو تحريرها أو استخراجها.

إنشاء مفاتيح تسجيل لتخصيص قالب العرض واسم الملف.

إمكانية استخدام الأداة من خلال المتصفح لإنشاء وحفظ ملفات PDF.

4- PDF24 Creator:

يمكنك استخدام أداة PDF24 Creator لإنشاء ملفات PDF من أي مستند قابل للطباعة، واستخراج الصفحات، ودمج الملفات وتقسيمها، وإنشاء مستندات بعد التوقيع عليها، كما تقدم العديد من الميزات الأخرى مثل:

تخصيص الملفات مثل: اختيار جودة ملف PDF، والبيانات الوصفية للمستند، ودقة الملف، وإعدادات الألوان وغيرها.

إنشاء ملفات بإعدادات مختلفة وتخصيصها، واختيار تنسيق تصديرها، ودمج ملفات متعددة في ملف PDF واحد.

وضع علامات مائية للمستندات السرية، وتقييد إمكانية تحريرها باستخدام تشفير 256 بت.

استخدام خاصية (البحث) Explore لفتح الملفات وتحريرها بسهولة.

5- PDFCreator:

PDFCreator هي أداة طباعة ملفات PDF شائعة الاستخدام تدعم إنشاء المستندات بتنسيقات: PDF/A (1b,2b,3b), PDF/X، والصور بتنسيقات (JPEG و PNG و TIFF)، والملفات النصية، وتقدم العديد من الميزات الأخرى مثل: