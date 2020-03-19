3 نصائح لزيادة سرعة شبكة الواي فاي أثناء العمل من المنزل

يعمل الكثيرون منا من المنزل هذه الأيام، وهذا يعني أن شبكة (الواي فاي) Wi-Fi في منزلك أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولحسن الحظ؛ يتيح لك جهاز التوجيه الكثير من الإعدادات التي يمكنك ضبطها من خلال بعض الخطوات السهلة للحصول على سرعات جيدة تساعدك في إنجاز عملك بشكل أسرع.

فيما يلي سنتعرف على 3 نصائح لتحقيق اقصى استفادة من شبكة الواي فاي أثناء العمل من المنزل:

1- إجراء بعض اختبارات السرعة:

إذا أردت إجراء تغييرات على شبكة الواي فاي في المنزل، فستحتاج إلى القيام بذلك بناءً على بيانات واضحة. وأفضل طريقة هي إجراء بعض اختبارات السرعة لاكتشاف ضعف اتصال الواي فاي.

هناك الكثير من الخدمات المجانية على الويب التي ستساعدك في ذلك، وأبرزها أداة Ookla Speedtest الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، وتتميز باتصالها بعدد كبير من الخوادم العالمية بحيث تتيح لك الاختيار من بين العديد من الخوادم القريبة لقياس سرعة اتصالك، كما تتميز بسهولة الاستخدام، ما عليك سوى النقر على زر (انتقال) GO والانتظار لمدة دقيقة.

ابدأ بالتركيز على سرعات التنزيل والتحميل، كما يمكنك إجراء اختبارين في وقت واحد في أماكن مختلفة في جميع أنحاء المنزل لمعرفة متوسط سرعة التحميل، و إذا كنت ترى سرعات التنزيل أقل من نصف ما تسمح به خطة الإنترنت الخاصة بك، فغالبًا هناك مشكلة يجب حلها وقد تساعدك الخطوات التالية في ذلك.

أما بالنسبة لوقت الاستجابة، فلا داعي للقلق بشأنه كثيرًا ما لم يكن لديك الكثير من الأجهزة المتصلة على الشبكة، ولكن إذا كان لديك عدد كبير من الأجهزة المتصلة في المنزل فعليك إجراء بعض الاختبارات أثناء اتصال أكثر من جهاز مما سيمنحك فكرة جيدة عن مدى تأثير الأجهزة على السرعة عند اتصالها في الوقت نفسه، حيث يمكنك فصل بعضها لزيادة السرعة.

2- تحقق من الأساسيات:

إذا كنت قادرًا على العمل بالقرب من جهاز التوجيه، فإن اتصال Ethernet السلكي بالحاسوب هو أفضل طريقة لضمان الحصول على سرعات عالية.

ولكن إذا لم يكن هذا الخيار متاحًا فقد تضطر إلى العمل في غرفة لا تكون فيها إشارة Wi-Fi قوية بالقدر الذي تحتاجه، وهنا يمكنك شراء جهاز بسيط وغير مكلف مثل (Wireless Range Extender) ليقوم بتوسيع نطاق التغطية لشبكة الواي فاي الخاصة بك.

ولكن قبل أن تشتري أي شيء، فإن أول شيء عليك تجربته هو تغيير موضع جهاز التوجيه الخاص بك لتعزيز الاتصال، وللحصول على أفضل إشارة ممكنة ضعه في مكان مفتوح أو مستوى عالِِ، كما يمكنك تغيير موضع الهوائيات أيضا.

هناك شيء أخير يجب التحقق منه، وهو قناة جهاز التوجيه، حيث تنقسم نطاقات التردد إلى 2.4 و 5 جيجاهرتز التي يستخدمها جهاز التوجيه لإرسال إشاراته إلى قنوات متعددة. ويستخدم جهاز التوجيه قناة واحدة في كل مرة، وإذا كان هناك تداخل في القنوات فقد يؤدي هذا إلى إبطاء الاتصال.

لتغيير هذه القناة، انتقل إلى إعدادات جهاز التوجيه من خلال المتصفح، واختر أفضل الخيارات وهي القنوات: 1 و 6 و 11، والتي لا تتداخل مع بعضها البعض، وقد تجد أن جهاز التوجيه يحتوي على إعداد (تلقائي) يمكنه تحديد أفضل قناة لك.

3- توسيع نطاق الشبكة أو ترقية جهاز التوجيه:

إذا لم ينجح أي خيار من الخيارات السابقة في حل مشكلة بطء الاتصال، يمكنك شراء جهاز (Wireless Range Extender) الذي يتيح لك توسيع نطاق شبكة الواي فاي وتقويتها، كما أنه لا يكلف الكثير، وأفضل خيار هو شراء واحد من الشركة نفسها المُصنعة لجهاز التوجيه الخاص بك.

إذا لم يناسبك هذا الخيار؛ فليس أمامك سوى ترقية جهاز التوجيه نفسه؛ ويوجد في السوق الكثير من الخيارات التي تقدم سرعات عالية.