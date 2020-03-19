مبيعات تشكيلة Galaxy S20 أقل من Galaxy S10

تفيد الأنباء بأن مخزون شركة سامسونج من تشكيلة هواتف (Galaxy S20) يتراكم، مما يشير إلى أن مبيعات أحدث هواتف سامسونج الرائدة ستكون أقل من مبيعات الجيل السابق (Galaxy S10) بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الدعم المنخفض لشركات الاتصالات.

وقالت مصادر في الصناعة يوم 17 مارس إن أحدث تشكيلة هواتف ذكية رائدة من سامسونج يتوقع أن تكون مبيعاتها أقل من سابقها (Galaxy S10)، وقال مراقب آخر في السوق: “خفضت سامسونج الطلب بشكل جذري على قطع S20”.

وعادةً ما تغير سامسونج استراتيجيتها بعد مراقبة المبيعات للأشهر الثلاثة الأولى من العام، وكانت مبيعات الشركة من تشكيلة (Galaxy S10) جيدة جدًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، لكنها انخفضت في الربع الثاني.

وكانت سامسونج تتوقع أن تكون مبيعات (Galaxy S20 Plus) الأكثر من بين تشكيلة (Galaxy S20) الجديدة، لكن هذا التوقع لم يكن صحيحًا، حيث ذهبت معظم الطلبات الأولية إلى هاتف (Galaxy S20 Ultra)، وقال مراقب في السوق: “ارتفعت الطلبات الأولية لهاتف (Galaxy S20 Ultra) إلى أكثر من 50 في المئة من الحجم الإجمالي”.

وقال مصدر قريب من السوق إن سامسونج طلبت المزيد من وحدات كاميرا الهاتف الذكي (Galaxy S20 Ultra) لمواكبة الطلب المرتفع بشكل غير متوقع عليه، حيث يتميز الجهاز بكاميرا بعدسة رئيسية بدقة 108 ميجابيكسل وتكبير رقمي بقدرة 100X.

وقد حدث الأمر نفسه في العام الماضي أيضًا، إذ تغلب هاتف (Galaxy S10 Plus) الرائد على هاتف (Galaxy S10) من حيث الشعبية بين المستخدمين، وذلك بالرغم من أن توقعات الشركة أن مبيعات (Galaxy S10) ستكون الأكثر بين نماذج التشكيلة الجديدة.

وبالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، يتعين على سامسونج أيضًا مواجهة الهواتف الذكية الجديدة التي سيتم إطلاقها من قبل منافسيها، مثل هواوي، في النصف الأخير من العام.

وأطلقت سامسونج تشكيلة (Galaxy S20) في 20 دولة بتاريخ 6 مارس، من ضمنها كوريا الجنوبية، ومن المفترض وصولها إلى ما مجموعه 130 دولة بحلول نهاية هذا الشهر.

يذكر أن مبيعات تشكيلة جالاكسي (Galaxy) انخفضت منذ عام 2017، إذ باعت الشركة أكثر من 40 مليون هاتف (Galaxy S5) في عام 2016، لكن مبيعات تشكيلة (Galaxy S8) انخفضت إلى 38 مليون وحدة في عام 2017، في حين باعت سامسونج 32 مليون وحدة من تشكيلة (Galaxy S9) في 2018 و 36 مليون وحدة من تشكيلة (Galaxy S10) في 2019.