كاسبرسكي: تأمين العمل عن بعد أولوية قصوى في هذه المرحلة

يزداد تشجيع الموظفين من قِبل الجهات الحكومية والشركات في الشرق الأوسط على العمل عن بعد في محاولة لإبطاء انتشار وباء كورونا المستجد، لكن تبقى هناك مخاطر رقمية تجب مراعاتها فيما يتعلق بهذا التغيير الذي من شأنه الحد من سرعة انتشار المرض، وقد عرض خبراء شركة كاسبرسكي المخاوف المتعلقة بأمن العمل عن بعد وأسدَوا نصائحهم بشأنها.

ويجري في العادة التعامل مع عملية نقل الموظفين للعمل خارج مكاتبهم في إطار عملية إعداد شاملة، فمجرد أخذ أجهزة الشركة خارج البنية التحتية لشبكة الشركة وتوصيلها بشبكات إنترنت أخرى، يعني زيادة المخاطر التي تهدد بيانات الشركة وعملياتها، لذلك وجب أن تتضمن عملية الإعداد الشاملة لهذا التغيير النظر في الحيثيات الأمنية لمسألة التحويل العاجل لأعداد كبيرة من الموظفين من مقار العمل إلى المنازل.

وقال ماهر يموت، باحث أمني أول في كاسبرسكي، إن العديد من المؤسسات والشركات اعتمدت السماح لموظفيها بالعمل المنتظم من المنزل، مشيرًا إلى أن النتائج جاءت إيجابية وأن الموظف العامل من منزله لن يخشى أية مخاطر إذا كانت جهة العمل اتبعت نهجًا شاملًا فيما يتعلق بالأمن الرقمي، وأضاف: “ثمّة خطران رئيسان يهددان شبكات الشركات المتعلقة المتصلة بالمكتب المنزلي؛ استخدام الموظفين أجهزة غير محمية عند الاتصال بشبكة الشركة، والاتصال عبر شبكات لاسلكية وشبكات بيانات غير آمنة، لا سيما لدى الموظفين الذين يعملون من أجهزتهم الشخصية”.

ويشير خبير الأمن الرقمي إلى أن أفضل الممارسات تتمثل باستخدام أجهزة خاصة بجهة العمل بدلاً من الأجهزة الشخصية، مشددًا على أن أكبر خطأ قد ترتكبه جهات العمل هو عدم إيلاء أمن الجهاز الشخصي الخاص بالموظف أي اهتمام وتجاهل حقيقة أنه قد يكون مدخلًا لهجوم رقمي.

ومضى يموت إلى القول: “عملنا قبل عام في تقييم حوادث رقمية ووجدنا أن ثلثها بدأ من أجهزة الموظفين الشخصية؛ فقد جرى في 34% من الحالات تنزيل ملف خبيث من بريد إلكتروني أو موقع ويب تخريبي عبر أجهزة الموظفين، لذا، فكلما زاد احتمال إصابة الأجهزة المرتبطة بجهة العمل، زادت معه مخاطر إصابة البنية التحتية في تلك الجهة، وبالرغم من أن الغالبية العظمى من التهديدات التي نراها ليست موجّهة، فإنها تأتي من الهجمات الجماعية التي تعتمد على الأخطاء البشرية أو الثغرات في البرمجيات غير المحدّثة، ما يعني إمكانية التنبؤ بحدوثها وبالتالي يمكن منعها”.

ويوصي الخبير الأمني جهات العمل باتباع التدابير الأساسية التالية للتقليل من المخاطر الأمنية: