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سامسونج تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Galaxy A41

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أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الأحدث (Galaxy A41) في اليابان، وهو خليفة هاتفها السابق (Galaxy A40) الذي أطلقته الشركة منذ نحو عام، ومن المقرر أن يصل الجهاز المزود بعدد كبير من التحديثات بالمقارنة مع (Galaxy A40) إلى رفوف المتاجر في شهر يونيو 2020.

وكان هاتف (Galaxy A41) قد ظهر في وقت سابق من هذا العام ضمن العديد من التسريبات، ويجلب الجهاز بعض التحسينات الرئيسية ويتضمن تصميمًا متشابهًا من حيث الكاميرا الخلفية مع هواتف سامسونج الرائدة للعام الحالي.

ويأتي (Galaxy A41) مع شاشة (Super AMOLED) بقياس 6.1 إنشات وبدقة (+FHD) ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 مع ثقب بتصميم (Infinity-U) للكاميرا الأمامية بدقة 25 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2، ويوجد الآن مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة بدلاً من الجزء الخلفي.

ويتميز الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة أساسية بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.0، وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وفتحة عدسة F/2.2، ومستشعر العمق بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.4.

ويعمل الهاتف بمعالج (MediaTek Helio P65) مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 64 جيجا بايت، جنبًا إلى جانب مع بطارية بسعة 3500 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 15 واط، كما أن (Galaxy A41) مقاوم للمياه والغبار وفقًا لمعيار (IP68).

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ومن المفترض إطلاق الهاتف مع نظام التشغيل أندرويد 10 جنبًا إلى جنب مع واجهة المستخدم (One UI 2.0)، وبالرغم من أن سامسونج لم تعلن بعد عن سعر (Galaxy A41) والتوافر الدولي حتى الآن، إلا أن الهاتف سيكون متاحًا بثلاث خيارات لونية هي الأزرق والأبيض والأسود بدءًا من شهر يونيو 2020 في اليابان.

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