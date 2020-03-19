سامسونج تطلق نسخة خاصة بأولمبياد طوكيو 2020 من +Galaxy S20

أطلقت شركة سامسونج نسخة جديدة من هاتفها الذكي (جالاكسي إس20 بلس) +Galaxy S20؛ خاصةً بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة في اليابان خلال صيف 2020.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى مع كون دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو سوف تجري خلال المدة التي بين 24 تموز/ يوليو و9 آب/ أغسطس 2020، فقد أطلقت سامسونج العام الماضي نسخة خاصة بالأولمبياد من هاتفها الرائد السابق (جالاكسي إس10 بلس).

وتعد سامسونج إحدى رعاة الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1998، وسوف تستمر في ذلك حتى 2028، لذا فإنها قد اعتادت في كل دورة إطلاق نسخة من هواتفها خاصة بها، وكان آخرها نسخة من هاتفها (جالاكسي إس7 إيدج) خاصة بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي جرت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في عام 2016.

وتمتاز النسخة الخاصة بأولمبياد طوكيو 2020 من هاتف (جالاكسي إس20 بلس) باللون الذهبي المُطفأ، وهي تأتي مع الشعار الخاص بالأولمبياد، بالإضافة إلى شعار شركة الاتصالات اليابانية (دوكومو) Docomo. وتمتاز هذه النسخة بأنها ستكون متاحة للمستهلكين العاديين.

وتأتي نسخة أولمبياد طوكيو 2020 من الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وذلك بسعر يعادل 1,050 دولارًا أمريكيًا. وللمقارنة، فإن النسخة العادية من الهاتف التي تقدم المواصفات ذاتها، تتوفر بسعر 1,039 دولارًا أمريكيًا.

ويتعين على المستخدمين الراغبين في اقتناء هذه النسخة حجزها من خلال الموقع الإلكتروني لشركة Docomo، وسيبدأ شحنها اعتبارًا من شهر حزيران/ يونيو القادم.

وتعتزم سامسونج توفير محتوى خاص بالأولمبياد، كما فعلت في السابق، إذ أطلقت تطبيقًا خاصًا، بالإضافة إلى دعم بث الألعاب بتقنية الواقع الافتراضي.