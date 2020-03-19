جوجل تطلق نسخة مخففة من تطبيق الكاميرا

أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن إطلاق النسخة المخففة من تطبيق الكاميرا التابع لها Camera Go لمستخدمي النسخة المخففة من نظام التشغيل (أندرويد جو) Android Go الموجهة للهواتف الذكية المنخفضة المواصفات.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن نظام (أندرويد جو) قبل نحو عامين بوصفه نسخة مخففة من نظام أندرويد، وهي لا تحتاج إلا إلى القدر القليل من المواصفات، إذ لا تكتفي بذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت. والآن أعلنت جوجل أن (أندرويد جو) يُشغِّل أكثر من 100 مليون جهاز.

وبعد إطلاق (أندرويد جو)، أطلقت جوجل نسخًا مخففةً من تطبيقاتها المختلفة، مثل: Gmail Go، و YouTube Go، و Google Go، و File Go، و Maps Go، و Google Assistant Go، وغيرها. والآن ينضم تطبيق الكاميرا إليها.

ويمتاز تطبيق Camera Go الجديد بواجهته البسيطة، وهو مصمم للأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية لأول مرة. وعلى غرار التطبيقات الشبيهة الأخرى، فإن التطبيق الجديد سيراعي سعة التخزين المتاحة، إذ سيحسب حجم الصور ومقاطع الفيديو المسجلة، ويعرض نصائح لتوفير مساحة في حال لم يعد هناك مساحة متاحة.

يُشار إلى أن أول هاتف (أندرويد جو) سيُشحن مع تطبيق Camera Go الجديد هو هاتف (نوكيا 1.3) Nokia 1.3 الذي سيُطرح في السوق اعتبارًا من شهر نيسان/ أبريل المقبل بسعر يعادل 102 دولارين أمريكيين.