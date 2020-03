توصيات آبل.. أفضل التطبيقات للعمل وممارسة الأنشطة من المنزل

بدأ الكثير من الناس في مختلف الدول باتباع إجراءات العزل الصحي والعمل من المنزل في الوقت الحالي للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، الذي ينتشر بسرعة كبيرة.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد يواجه العديد من التحديات، إلا أن مواجهتها أصبحت أسهل مقارنة بما كانت عليه سابقًا بفضل تطور التطبيقات التي يمكن أن تساعد في ذلك.

مع أخذ ذلك في الاعتبار؛ بدأت شركة آبل في إضافة المزيد من المحتوى إلى متجر التطبيقات التابع لها (آب ستور) App Store، حيث قدمت اقتراحات لتطبيقات تناسب الأشخاص الباقين في المنزل من أجل العمل والدراسة، والترفيه والإطلاع على الأخبار وغير ذلك الكثير.

تأتي توصيات آبل تحت عنوان (تطبيقات للعمل والبقاء في المنزل) Apps for Working and Staying at Home، وتتضمن مجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة تحت فئات متعددة.

ومن خلال الأقسام المختلفة تُسلط آبل الضوء على التطبيقات التي ستساعدك على العمل من المنزل، وكذلك الدراسة.

كما تتضمن تطبيقات تساعدك على الاسترخاء، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، وعلى اتصال مع زملائك في العمل، بالإضافة إلى تطبيقات لتعلم بعض المهارات الجديدة.

فيما يلي قائمة التطبيقات التي ترشحها آبل للعمل والتعلم وممارسة الأنشطة من المنزل:

1- فئة تعلم وادرس من المنزل:

تطبيق !Epic: يقدم كتب ومقاطع فيديو للأطفال.

تطبيق Quizlet: يقدم لك البطاقات التعليمية وأدوات الدراسة.

تطبيق Khan Academy: من أهم تطبيقات التعليم حيث يتيح لك تعلم أي شيء.

2- فئة ابق على اتصال مع أحبائك:

تطبيق Houseparty

تطبيق Marco Polo

تطبيق FaceTime

3- فئة تواصل مع زملائك في العمل:

تطبيق Microsoft Teams: من أهم الأدوات التي تقدمها مايكروسوفت للعمل الجماعي، حيث يتضمن جميع الميزات التي يحتاج إليها الفريق لتعزيز المشاركة والعمل بفعالية أكثر مهما كان مكان تواجدك.

تطبيق Cisco Webex Meetings: تطبيق من سيسكو لعقد الاجتماعات عبر الفيديو.

تطبيق Slack: من أشهر تطبيقات التواصل المخصصة لفرق العمل.

4- فئة تصفح الأخبار العاجلة:

5- فئة ممارسة الرياضة في المنزل:

6- فئة تطبيقات الاسترخاء والتأمل:

7- فئة تطبيقات اليوجا: