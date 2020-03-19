نصائح تكنولوجية

توصيات آبل.. أفضل التطبيقات للعمل وممارسة الأنشطة من المنزل

توصيات آبل.. أفضل التطبيقات للعمل وممارسة الأنشطة من المنزل
5

بدأ الكثير من الناس في مختلف الدول باتباع إجراءات العزل الصحي والعمل من المنزل في الوقت الحالي للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، الذي ينتشر بسرعة كبيرة.

وعلى الرغم من أن هذا الوضع قد يواجه العديد من التحديات، إلا أن مواجهتها أصبحت أسهل مقارنة بما كانت عليه سابقًا بفضل تطور التطبيقات التي يمكن أن تساعد في ذلك.

مع أخذ ذلك في الاعتبار؛ بدأت شركة آبل في إضافة المزيد من المحتوى إلى متجر التطبيقات التابع لها (آب ستور) App Store، حيث قدمت اقتراحات لتطبيقات تناسب الأشخاص الباقين في المنزل من أجل العمل والدراسة، والترفيه والإطلاع على الأخبار وغير ذلك الكثير.

تأتي توصيات آبل تحت عنوان (تطبيقات للعمل والبقاء في المنزل) Apps for Working and Staying at Home، وتتضمن مجموعة متنوعة من التطبيقات المختلفة تحت فئات متعددة.

ومن خلال الأقسام المختلفة تُسلط آبل الضوء على التطبيقات التي ستساعدك على العمل من المنزل، وكذلك الدراسة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

واتساب يطلق منصة معلومات خاصة بفيروس كورونا

Galaxy S20.. أهم 5 إعدادات يجب ضبطها لإطالة عمر بطارية هاتفك…

كما تتضمن تطبيقات تساعدك على الاسترخاء، والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة، وعلى اتصال مع زملائك في العمل، بالإضافة إلى تطبيقات لتعلم بعض المهارات الجديدة.

فيما يلي قائمة التطبيقات التي ترشحها آبل للعمل والتعلم وممارسة الأنشطة من المنزل:

1- فئة تعلم وادرس من المنزل:

  • تطبيق !Epic: يقدم كتب ومقاطع فيديو للأطفال.
  • تطبيق Quizlet: يقدم لك البطاقات التعليمية وأدوات الدراسة.
  • تطبيق Khan Academy: من أهم تطبيقات التعليم حيث يتيح لك تعلم أي شيء.

2- فئة ابق على اتصال مع أحبائك:

3- فئة تواصل مع زملائك في العمل:

  • تطبيق Microsoft Teams: من أهم الأدوات التي تقدمها مايكروسوفت للعمل الجماعي، حيث يتضمن جميع الميزات التي يحتاج إليها الفريق لتعزيز المشاركة والعمل بفعالية أكثر مهما كان مكان تواجدك.
  • تطبيق Cisco Webex Meetings: تطبيق من سيسكو لعقد الاجتماعات عبر الفيديو.
  • تطبيق Slack: من أشهر تطبيقات التواصل المخصصة لفرق العمل.

4- فئة تصفح الأخبار العاجلة:

5- فئة ممارسة الرياضة في المنزل:

6- فئة تطبيقات الاسترخاء والتأمل:

7- فئة تطبيقات اليوجا:

8- فئة اعثر على وصفات الطعام الجديدة:

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
نصائح تكنولوجية

3 نصائح لزيادة سرعة شبكة الواي فاي أثناء العمل من المنزل

نصائح تكنولوجية

كيف يمكنك إصلاح أجهزتك بعد إغلاق متاجر آبل بسبب كورونا؟

نصائح تكنولوجية

كيف يساعدك واتساب على البقاء متصلًا خلال تفشي فيروس كورونا؟

نصائح تكنولوجية

كيفية استخدام تطبيق Microsoft Planner في تنظيم مهام العمل

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد