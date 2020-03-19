برنامج الحماية المتقدمة من جوجل يحظر تطبيقات أندرويد الخارجية

أعلنت شركة جوجل عن مجموعة من ميزات الأمان المتعلقة بنظام أندرويد، حيث تتطلع الشركة إلى سد أي ثغرات حرجة في نظامها التشغيلي، والذي يستخدمه المليارات من مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، وتتطلع عملاقة البحث بشكل أكثر تحديدًا إلى حماية حسابات جوجل الأكثر عرضة للخطر من التطبيقات الضارة، والتي يملكها النشطاء والمديرون التنفيذيون والصحفيون والسياسيون.

وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2017 عن برنامج يركز على الأمان يسمى الحماية المتقدمة، والذي صمم لحماية حساباتها التي قد تكون أكثر عرضة لحيل الخداع، وبدأ هذا البرنامج بشكل عام في العام الماضي، وبنت جوجل البرنامج بالاعتماد على ثلاث مكونات أمان رئيسية:

توفير الحماية من التصيد الاحتيالي عن طريق طلب مفتاح أمان فعلي للوصول إلى حساب جوجل عبر المصادقة الثنائية.

الحد من قدرة التطبيقات الخارجية على الوصول إلى تطبيقات جوجل.

تطلب خطوات تحقق إضافية لتقليل فرص وصول شخص ما إلى حساب من خلال انتحال الهوية.

وتوسع برنامج الحماية المتقدمة منذ إطلاقه ليشمل تطبيقات (iOS) الأصلية من آبل، وكذلك متصفح كروم، ومن المفترض من الآن فصاعدًا أن تحتوي حسابات جوجل المسجلة في برنامج الحماية المتقدمة على ميزتين إضافيتين للدفاع ضد البرامج الضارة.

Google Play Protect:

تتعلق إحدى الميزتين بخدمة الأمان المدعومة بالتعلم الآلي (Google Play Protect)، والتي تفحص التطبيقات المثبتة من خلال متجر جوجل بلاي بحثًا عن سلوك ضار، وكانت جوجل قد أطلقت هذه الخدمة في عام 2017، وتعمل بشكل افتراضي على جميع أجهزة أندرويد المتضمنة خدمات جوجل المحمولة (GMS).

وبينما تعمل خدمة (Google Play Protect) بشكل افتراضي على معظم أجهزة أندرويد، إلا أنه من الممكن إلغاء تفعيلها يدويًا من خلال الإعدادات، وهو ما قد يفعله بعض المستخدمين إذا كانوا يريدون المزيد من التحكم في التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها دون تدخل جوجل.

وينبغي الآن على أولئك الذين سجلوا في برنامج الحماية المتقدمة استخدام خدمة (Google Play Protect)، بحيث إذا كانت الميزة غير مفعلة حاليًا فسيتم تشغيلها تلقائيًا، ولن يتمكنوا من إيقاف تشغيلها مرة أخرى.

وقال (رومان كيريلوف) Roman Kirillov، المدير الهندسي لأمن وخصوصية أندرويد: “الخدمة تعمل الآن تلقائيًا على جميع الأجهزة المُستخدمة لحساب جوجل المسجل في برنامج الحماية المتقدمة، ويتطلب استمراره البرنامج تفعيل الخدمة”.

القيود:

تتعلق الميزة الثانية بالقيود، حيث تقيد جوجل التطبيقات التي يمكن تثبيتها من خارج متجرها، وبالرغم من أن جوجل يمكنها التحكم في التطبيقات التي يمكن إضافتها إلى متجر تطبيقاتها، إلا أنها لا تتمتع بالكثير من السلطة على التطبيقات المثبتة بطرق أخرى، مثل التحميل من خلال متاجر التطبيقات الخارجية.

وتتجه الشركة الآن إلى منع المستخدمين الذين لديهم حساب جوجل مسجل في برنامج الحماية المتقدمة من تثبيت التطبيقات من خلال أي طرق أخرى غير متجرها، لكن هناك استثناءات لهذه القاعدة، إذ تباع بعض هواتف أندرويد مع متاجر تطبيقات بديلة مثبتة سابقًا، وفقًا لترتيبات الترخيص الخاصة بها، ولن تتأثر هذه الأجهزة.

وعلاوة على ذلك، ستكون التطبيقات المثبتة عبر (Android Debug Bridge) مسموحة، بينما ستبقى التطبيقات المثبتة على الجهاز وستستقبل التحديثات، ومن المفترض أن تظهر هذه التغييرات بالنسبة لجميع الأشخاص المشتركين في برنامج الحماية المتقدمة بدءًا من اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن مستخدمي (G Suite) المسجلين في برنامج الحماية المتقدمة لن يتلقوا هذه الميزات الجديدة في الوقت الحالي، لكن هناك طرق أخرى يمكن للشركات من خلالها تمكين وظائف مماثلة.