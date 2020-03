أدوبي تتيح الاشتراك المجاني في خدماتها.. إليك كيفية ذلك

تسير شركة أدوبي Adobe على خطى الكثير من الشركات التقنية التي تحاول مساعدة المستخدمين خلال تفشي فيروس كورونا، واليوم تتيح شركة Adobe اشتراك مجاني لمدة شهرين في خدماتها للمستخدمين، وذلك في محاولة منها لمساعدة المستخدمين أثناء عملهم من المنزل، حيث تعد هذه المبادرة استجابة مباشرة لدعم الأفراد (خاصة المستقلين) الذين يواجهون صعوبات مالية فورية.

للحصول على الاشتراك المجاني ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

I had a little trouble getting through it so here’s a video for my visual learners LOL pic.twitter.com/jCok7OzHi5

— Yehju Park (@yehjupark) March 17, 2020