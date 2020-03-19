أدوبي تتيح الاشتراك المجاني في خدماتها.. إليك كيفية ذلك

تسير شركة أدوبي Adobe على خطى الكثير من الشركات التقنية التي تحاول مساعدة المستخدمين خلال تفشي فيروس كورونا، واليوم تتيح شركة Adobe اشتراك مجاني لمدة شهرين في خدماتها للمستخدمين، وذلك في محاولة منها لمساعدة المستخدمين أثناء عملهم من المنزل، حيث تعد هذه المبادرة استجابة مباشرة لدعم الأفراد (خاصة المستقلين) الذين يواجهون صعوبات مالية فورية.

للحصول على الاشتراك المجاني ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في سحابة أدوبي الإبداعية CC.

انتقل إلى الصفحة التي تحوي على خطتك.

حدد على إدارة الخطة.

قدم سببًا عشوائيًا للإلغاء (نقترح القول أنها مكلفة للغاية).

قم بإلغاء اشتراكك الحالي بالضغط على متابعة.

ستكون الصفحة التالية صفحة عروض لإقناعك بالبقاء.

ستجد عرض لمدة شهرين يوفر لك 59.98 دولارًا إجمالاً.

انقر فوق (قبول العرض) وستكون الأمور على ما يرام.

I had a little trouble getting through it so here’s a video for my visual learners LOL pic.twitter.com/jCok7OzHi5 — Yehju Park (@yehjupark) March 17, 2020

لاحظ أن الصفقة متاحة فقط لمستخدمي أدوبي Adobe الحاليين، بما في ذلك خطط التصوير الفوتوغرافي، وبدأت هذه الخدمة من أدوبي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة البريطانية، ونأمل أن تعمل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

من المفترض أن تكون هذه الخطوة استجابة من أدوبي Adobe للمساعدة في الحد من الانهيار الحالي الناتج عن وباء كورونا، كما أن هذه الطريقة تبدو قوية حيث تهدف لإبقاء المستخدمين مشتركين، وتساعد المبدعين في توفير القليل من المال في الأوقات العصيبة، ومن المرجح أن يبقى هذا العرض من أدوبي متاحًا حتى تبين الكيفية التي يسير فيها انتشار فيروس كورونا.