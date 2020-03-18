برامج وتطبيقات

Slack تطلق تصميمًا جديدًا لتطبيقها

Slack تطلق تصميمًا جديدًا لتطبيقها
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أطلقت شركة (سلاك) Slack تحديثًا جديدًا لتطبيق التراسل التابع لها الموجه لقطاع الأعمال، ويأتي التحديث مع إعادة تصميم جديدة الهدف منها تسهيل استخدام التطبيق.

وقالت سلاك: إن التصميم الجديد يُسهِّل تنظيم العمل، خاصةً أن الأمر في السابق لم يكن كما ينبغي بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم الكثير من الأشياء التي يجب أن تُنجز مع أعضاء فريق العمل الآخرين. وأضافت الشركة في تدوينة: “تعالج هذه التغييرات التحدي الأساسي الذي كبُر بصورة طبيعية مع سلاك: فمع زيادة الحجم يأتي التعقيد”.

Slack تطلق تصميمًا جديدًا لتطبيقها

ويأتي التصميم الجديد لتطبيق سلاك مع تغييرات وُصفت بالمهمة على الشريط الجانبي للتطبيق، إذ أصبح الآن هناك زر للإنشاء يمكن للمستخدمين استخدامه لإرسال رسالة من أي مكان في التطبيق. وأصبح الآن من الممكن تنظيم القنوات، والرسائل، والتطبيقات في أقسام مُخصصة، مثل المجلدات.

وقالت سلاك: إن التحديث يسهل التنقل بين القنوات والبحث في منشأة العمل مع شريط التنقل الجديد. ومن الشريط الجانبي، يمكن اكتشاف الدردشات والملفات والتطبيقات المهمة. ويأتي التحديث أيضًا بدعم الاختصارات التي تُسهل العمل ضمن التطبيقات.

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وقالت الشركة: إنها تعتزم الاستمرار في إطلاق التصميم الجديد على مدى الأسابيع القليلة القادمة، كما تعتزم إطلاق تصميم محسن لنسخة الأجهزة المحمولة من تطبيقها.

Slack تطلق تصميمًا جديدًا لتطبيقها
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