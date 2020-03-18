5 أدوات مجانية تساعدك في تحرير الصور بسهولة

سواء كنت بحاجة إلى تعديل مجموعة من الصور دفعة واحدة، أو إزالة الخلفيات من الصور المتحركة GIF، أو إضافة فلاتر وملصقات فقط، فانت لست بحاجة لبرامج احترافية للقيام بذلك، بل يمكنك استخدام أدوات تحرير الصور المتاحة عبر الإنترنت للقيام بذلك بكل سهولة.

إليك 5 أدوات مجانية تساعدك في تحرير الصور عبر الإنترنت بسهولة:

1- أداة Photostack:

تٌعتبر أداة Photostack إحدى الأدوات المفيدة للمدونين، والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأي شخص يرغب في تحرير الصور ولكنه لا يجيد التعامل مع البرامج الاحترافية.

تتيح لك هذه الأداة تحميل الصور من جهازك مباشرة، أو من أي خدمة تخزين سحابي تستخدمها لحفظ صورك مثل: جوجل درايف أو Dropbox، أو من خلال إضافة رابط URL.

تقدم هذه الأداة ثلاثة وظائف رئيسية لتحرير الصور هي : تغيير الحجم حسب العرض، وإضافة علامات مائية، وتغير امتداد الصورة واسمها، بالإضافة لإزالة بيانات EXIF ​​في عملية التحرير.

وبمجرد الانتهاء يمكنك تنزيل الصور في ملف مضغوط أو كملفات منفصلة، كما يمكنك استخدام الأداة في وضع عدم الاتصال.

2- أداة Doka Photo:

توفر أداة Doka Photo الكثير من المميزات لتحرير الصور، وبمجرد رفع صورة إليها يمكنك قصها وتدويرها، وتغيير حجمها، وتغيير الألوان، وضبط السطوع، والتباين، والتشبع، وإضافة الفلاتر، بالإضافة إلى إمكانية تضمين رموز، أو نصوص، أو الرسم عليها.

3- أداة Unscreen:

تعتمد أداة Unscreen في عملها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتيح لك تحرير الصور المتحركة GIFS، ومقاطع الفيديو فقط.

يمكنك تحميل مقطع فيديو أو صورة متحركة GIF أو نسخ الروابط ولصقها مباشرةً. ولدى الأداة خيار للبحث عن الصور المتحركة في موقع الصور المتحركة الشهير Giphy.

بمجرد اختيار أو تحميل الصورة ستقوم الأداة بإزالة جميع عناصر الخلفية، بعد الإنتهاء يمكنك تغيير اسم الصورة أو الفيديو، بالإضافة إلى الحفاظ على شفافية الخلفية أو إضافة لون أو صورة مختلفة أو نقل الفيديو من المعرض.

4- أداة Pixi Worker:

يمكنك استخدام أداة Pixi Worker لتحرير الصور وإجراء تعديلات عليها مثل: إضافة الملصقات، والنصوص، والأشكال، والإطارات، والاختيار من بين مجموعة كبيرة من الخطوط لاستخدامها.

بالإضافة إلى ذلك؛ تدعم أداة Pixi Worker جميع أدوات تحرير الصور المعتادة التي تتوقعها، حيث يمكنك اقتصاص الصور، وتغيير حجمها، وتغيير الألوان، وغير ذلك الكثير بسهولة.

5- أداة Pixlr:

تأتي أداة Pixlr في نسختين هما: Pixlr X و Pixlr E، ويعمل كلا الإصدارين في أي متصفح ويب وتقدمان الأدوات نفسها لتحرير الصور، حيث يمكنك البحث عن الصور في الإنترنت، أو تحميل الصور من جهازك مباشرة أو نسخ عنوان URL ولصقه.

وتعتبر أداة Pixlr X مناسبة بشكل أفضل للمستخدمين الذين يتعاملون مع الأدوات الأساسية لتحرير الصور مثل: خيار (الإصلاح التلقائي) Auto-Fix لضبط إضاءة الصور.

بينما تُضيف أداة Pixlr E عددًا من الأدوات مثل: إضافة الطبقات، وفرشاة للتلوين، وغيرها من الأدوات الأخرى.