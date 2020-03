كيف يمكنك إصلاح أجهزتك بعد إغلاق متاجر آبل بسبب كورونا؟

أعلنت آبل إغلاق جميع متاجرها خارج الصين حتى 27 مارس بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وبالإضافة إلى بيع المنتجات فإن متاجر آبل تعتبر أكثر الأماكن الموثوقة لإصلاح أجهزتها.



ومع إغلاق هذه المتاجر، فكيف يمكن إصلاح أجهزة آبل في متاجرها بصورة رسمية؟

أولًا: استخدام تطبيق دعم آبل:

إذا واجهت أي مشكلة في أحد أجهزة آبل التي تستخدمها، ولكنك لست متأكدًا من أنه يحتاج إلى إصلاح مادي، فيمكنك الاستعانة بتطبيق (دعم آبل) Apple Support، للعثور على مقالات حول اكتشاف الخلل وإصلاحه، أو للتحدث مباشرة مع أحد ممثلي الشركة لتشخيص المشكلة، وللقيام بذلك اتبع ما يلي:

قم بتنزيل تطبيق دعم آبل وتثبيته في جهازك، – وهو متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في متجر آب ستور – وبمجرد الانتهاء من تثبيته سيكون لديك عدة خيارات وهي:

في الشاشة الأولى والتي تُسمى Discover، ستجد الكثير من المقالات العامة حول كيفية استخدام منتجات آبل المختلفة.

وإذا أردت معلومات حول جهاز محدد، أو معرفة كيفية حل مشكلة معينة، يمكنك الضغط على أيقونة (البحث) Search وكتابة الكلمة الرئيسية أو المصطلح لوصف منتجك أو مشكلتك، وسيعرض لك التطبيق المقالات ذات الصلة التي قد تساعدك على استكشاف المشكلة بنفسك.

إذا لم تجد ما تبحث عنه، أو لم تتمكن من إصلاح المشكلة بنفسك بعد قراءة مقالات الدعم، اضغط على أيقونة (الحصول على الدعم) Get Support أسفل الشاشة.

ستظهر جميع منتجات آبل المسجلة باسمك، اختر الجهاز الذي تبحث عن حل لمشكلته.

وتذكر: عليك التحقق من أن جهازك مازال داخل الضمان، خاصة في حالة وجود مشكلة مادية في الأجهزة، وذلك بالضغط على رمز حسابك (صورة الحساب) في الجزء العلوي الأيمن، من هنا يمكن استعراض حالة الضمان لكل أجهزتك.

كما يمكنك الضغط على أي جهاز لعرض المزيد من التفاصيل حول الضمان.

سواء كان جهازك لا يزال مشمولًا بضمان آبل أو لا، يمكنك استكشاف طرق الدعم المختلفة المتاحة لك، وذلك بالرجوع إلى صفحة (الحصول على الدعم) وتحديد الجهاز الذي يعمل بشكل غير صحيح، واستعراض المقالات، أو البحث بشكل أكثر تحديدًا للعثور على مقال يصف مشكلتك على أفضل وجه.

أو يمكنك التحدث مع أحد ممثلي خدمة العملاء من خلال الضغط على خيار( Start Your Chat Now)، أو خيار (Talk to Us Now) للتحدث هاتفيًا، أو جدولة مكالمة لاحقة من خلال خيار (Schedule a Call).

ثانيًا؛ إرسال الجهاز عبر البريد:

إذا كنت تفضل عدم الذهاب بجهازك إلى مركز خدمة خارجي لإصلاحه، أو واجهت صعوبة في حل مشكلة الجهاز بعد قراءة مقالات الدعم، يمكنك إرساله بالبريد إلى مركز خدمة آبل، واعتمادًا على المشكلة التي يواجهها منتج آبل الخاص بك، ومع الضغط المتوقع في موقع دعم آبل في هذه الأيام، يمكنك الاتصال بدعم آبل وإخبارهم بتفضيلاتك فيما يخص خدمة إرسال الجهاز عبر البريد.