كيف يساعدك واتساب على البقاء متصلًا خلال تفشي فيروس كورونا؟

أطلق تطبيق واتساب وهو أكثر تطبيقات الدردشة شيوعًا في العالم، مركز معلومات مرتبطًا بفيروس كورونا حيث دخل التطبيق في شراكة مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لإنشاء بوابة لإطلاع الناس على تفشي COVID-19.

تحتوي الصفحة على معلومات تتعلق بكيفية استخدام واتساب أثناء تفشي فيروس كورونا، كما تضم بعض النصائح والتوصيات التي تعد مجرد أدلة أساسية حول كيفية استخدام المعلمين والحكومات والمهنيين الصحيين للميزات المختلفة للتطبيق للتواصل بشكل أفضل أثناء تفشي الفيروس.

وقال واتساب إن البوابة ستتضمن أيضًا معلومات بشأن الخطوط الساخنة للرسائل المباشرة من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، وستكون هذه الخطوط الساخنة مفيدة للأشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول COVID-19 من مصادر موثوقة.

كيف يساعدك واتساب على البقاء متصلاً خلال تفشي فيروس كورونا؟

يساعدك التطبيق على التواصل بشكل سهل ومريح، وأصبح يقدم التطبيق بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاطمئنان على أصدقائك وأفراد عائلتك ومتابعة مستجدات المعلومات الصحية الرسمية ومشاركة المعلومات على نحو يتسم بالمسؤولية.

التواصل عن بُعد:

يتيح التطبيق استخدام مزاياه مثل المجموعات والمكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو للبقاء على اتصال وتقديم الدعم لأحبائك وإن تعذّر عليك التواجد معهم في نفس المكان.

اختيار مصادر المعلومات الموثوقة:

يشجع التطبيق على التواصل مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية، حيث ينبغي استقاء أحدث المعلومات والإرشادات من مصادر موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية أو وزارة الصحة في بلدك.

منع انتشار الشائعات:

يدفع واتساب المستخدم للتفكير مليًا في الرسائل التي تصله، فبعض المعلومات التي تصلك بخصوص فيروس كورونا قد لا تكون دقيقة، لذلك يجب عليك التأكد من الحقائق عبر المصادر الرسمية الموثوقة، وإن لم تكن متأكدًا من شيء ما، فينبغي عدم إعادة توجيهه هذه الرسائل.

والتزم التطبيق أيضًا بتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في إطار التفاعل مع هذا التحدي، وشرح الطرق التي يمكن من خلالها استخدام التطبيق لتثقيف المجتمع والبقاء على اتصال مع الآخرين والتجاوب مع مخاوف الناس بشأن فيروس كورونا، وقد خص بالذكر:

متخصصو الرعاية الصحية:

إذا كنت مختصًا بالرعاية الصحية ولم تكن لديك أرقام هواتف المرضى، فيمكنك إنشاء رابط قصير يستطيع المرضى استخدامه لبدء دردشة خاصة معك في التطبيق، حيث يمكنك مشاركة الرابط عبر البريد الإلكتروني أو صفحتك في فيسبوك، أو أي قنوات خاصة أخرى، ويقترح التطبيق أيضًا إعداد رسائل ترحيب مخصصة لتمكين المرضى من الحصول على معلومات وموارد فورية عند تواصلهم معك.

المعلمون:

يشجع واتساب المعلمين على التفاعل مع الطلاب في حال تعطيل الدراسة، حيث يمكن للمعلمين إنشاء روابط قصيرة يمكن للطلاب استخدامها للدردشة مع المعلمين، كما يشجع واتساب على مشاركة الدروس في شكل نصوص أو رسائل صوتية، حيث يمكن للمعلمين إدارة المناقشات بين الطلاب بسلاسة، تمامًا كما يفعلون في مكان الدراسة، وذلك عن طريق إنشاء مجموعة لكل صف دراسي.

الأنشطة التجارية المحلية:

تعتبر إدارة عملية النشاط التجاري أصعب من المعتاد خلال تفشي فيروس كورونا والانعزال، لذلك يحبذ التطبيق التواصل مع العملاء عبره، وينصح التطبيق بعرض المعلومات المفيدة في ملف النشاط التجاري بالإضافة لمشاركة التفاصيل حول الخدمات ضمن الكتالوج، كما يوصي باستخدام تطبيق واتساب للأعمال الذي يمكنك تنزيله مجانًا.