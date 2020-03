كيف تشاهد الأفلام التي تعرض في دور السينما عبر الإنترنت؟

في خطوة استثنائية، تقدم Universal Pictures أفلامها للإيجار عبر الإنترنت في نفس الوقت الذي تعرض فيه في دور السينما، ويأتي ذلك ردًا على الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا، والتي تجبر الناس على البقاء في منازلهم بدلًا من الخروج لمشاهدة الأفلام في دور السينما.

ينتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تقريبًا، حيث تتفاعل الحكومات والمدنيون بشكل مختلف مع الفيروس، ولكن يتم حث الجميع تقريبًا على البقاء في منازلهم كلما أمكن ذلك، وهذا الأمر يؤثر على طريقة عمل الناس، كما يؤثر أيضًا على كيفية اختيارهم قضاء وقت التوقف عن العمل، حيث يتم إلغاء الإجازات، وإغلاق والمطاعم والأماكن العامة، وتغلق دور السينما أبوابها، الأمر الذي أدى إلى قيام شركة Universal Pictures بفعل ما لا يمكن تصوره.

كما هو معلن في البيان الصحفي لكومكاست، تقوم شركة Universal Pictures بعرض الأفلام للإيجار عن طريق الإنترنت في يوم إصدارها في دور السينما، وبدءًا من فيلم Trolls World Tour الذي أصبح بالإمكان استئجاره في 10 أبريل 2020 عندما يتم عرضه في دور السينما.

Given the rapidly evolving changes to consumers’ daily lives during this difficult time, @UniversalPics will make its movies available in the home on the same day as their global theatrical releases. https://t.co/aFCA6gySJP

— Comcast (@comcast) March 16, 2020