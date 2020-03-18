كيف تحصل على التحديثات العاجلة حول فيروس كورونا؟

مع ازدياد تفشي فيروس كورونا (COVID-19) حول العالم، أصبح الحصول على تحديثات لحظية أمرًا ضروريًا للغاية، وبدلًا من متابعة نشرات الأخبار، ومواقع التواصل الاجتماعي وحدها، يمكنك تلقي التنبيهات والتحديثات عن انتشار الفيروس مباشرة في هاتفك.

هذه التحديثات المستمرة ستبقيك على اطلاع دائم لأخذ الحيطة والحذر بشكل شخصي والمحافظة على مجتمعك في الوقت نفسه، كما يمكنك الاشتراك في تنبيهات الرسائل النصية لتلقي معلومات حول عدد الإصابات والوفيات في بلدك، والأماكن التي أُغلقت.

فيما يلي سنتعرف على كيفية الحصول على التحديثات العاجلة حول فيروس كورونا في هاتفك:

أولًا؛ إشعارات تويتر:

يُعتبر موقع تويتر مصدرًا جيدًا لمعرفة كل ما هو جديد حول فيروس كورونا عالميًا، حيث يتيح لك تفعيل ميزة تلقي إشعارات أو رسائل قصيرة SMS في هاتفك حول الأزمات والطوارئ.

يمكنك تفعيل ذلك من خلال موقع تويتر باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى حسابك في تويتر من خلال أي متصفح تستخدمه.

اضغط على (المزيد) More أسفل القائمة على الجهة اليسرى.

اضغط على (الإعدادات والخصوصية) Settings and Privacy.

اضغط على (الإشعارات) Notification

اضغط على (إشعارات الرسائل القصيرة) SMS Notifications، في الجهة اليمني.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (من تويتر) From Twitter؛ ثم حدد خيار (تنبيهات الأزمات والطورائ) Crisis and emergency alerts.

في الهواتف الذكية:

اضغط على صورة حسابك في الزاوية اليسرى العلوية.

اضغط على خيار (الإعدادات والخصوصية) Settings and Privacy.

اضغط على (الإشعارات) Notification.

مرر للأسفل واضغط على (إشعارات الرسائل القصيرة) SMS Notifications.

مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (من تويتر) From Twitter؛ ثم حدد خيار (تنبيهات الأزمات والطورائ) Crisis and emergency alerts.

كما يمكنك أيضًا الحصول على إشعارات محدثة حول فيروس كورونا من حسابات وكالات الأنباء الرسمية في تويتر مثل: وكالة رويترز للأخبار، و CNN، و Associated Press، ومؤسسات الأخبار المحلية ذات المصداقية في بلدك، من خلال تفعيل خيار الجرس الموجود في حساباتها الرسمية.

ثانيًا؛ تنبيهات جوجل:

يكنك الحصول على تحديثات لحظية في محرك بحث جوجل، من خلال ضبط خدمة (تنبيهات جوجل) Google Alert على كلمات مفتاحية محددة مثل: فيروس كورونا، كل ما عليك فعله هو:

اذهب إلى صفحة (تنبيهات جوجل) Google Alert، من خلال الضغط على هذا الرابط.

ادخل عبارات مفتاحية حول الفيروس مثل: (فيروس كورونا) في مربع البحث في الأعلى.

قم بتغيير الإعدادات التي تريدها مثل: عدد المرات التي تريد أن يصلك فيها الإشعارات، والوقت، واللغة، والمنطقة، وطريقة استلام الإشعارات، ويمكنك دائمًا الرجوع وتعديل إعداداتك لاحقًا.

انقر على خيار (إنشاء تنبيه) Create Alert.

ثالثًا؛ تنبيهات آبل:

إذا كان لديك هاتف آيفون أو Apple Watch، فيمكنك تلقي إشعارات الطوارئ والسلامة العامة والتنبيهات الحكومية على جهازك، وقد تكون بعض المعلومات التي قد تتلقاها تنبيهات صادرة عن حكومة بلدك أو منطقتك، أو إشعارات تنطوي على تهديدات وشيكة للسلامة أو الحياة، ولتفعيل الإشعارات اتبع ما يلي:

اذهب إلى (الإعدادات).

اختر (الإشعارات) Notification.

مرر للأسفل، وقم بالتبديل بين (تنبيهات الطوارئ) Emergency Alerts، و(تنبيهات السلامة العامة) Public Safety Alerts.

رابعًا؛ تطبيقات الأخبار:

تحتوي معظم (تطبيقات الأخبار) News Apps، إن لم يكن جميعها، على وظيفة (النشرة الإخبارية) Newsletter حيث يمكنك الإشتراك فيها سواء في التطبيق أو عبر الإنترنت، لإرسال المعلومات العاجلة إلى بريدك الإلكتروني.

كما يمكنك تفعيل خيار (Push Notification) على المتصفح للمواقع التي تثق فيها لإرسال الإشعارات العاجلة مباشرة إليك من خلال نافذة منبثقة ستظهر لك في متصفح الويب.