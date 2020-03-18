أجهزة محمولة

سوني تعتزم الإعلان عن مواصفات بلاي ستيشن 5 غدًا

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قالت شركة سوني اليوم الثلاثاء: إنها تعتزم الكشف عن المزيد من مواصفات الجيل التالي من منصة الألعاب التابعة لها (بلاي ستيشن 5)، وذلك خلال حدث خاص سيُقام يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الشركة اليابانية في تغريدة نشرتها عبر الحساب الخاص بمنصة (بلاي ستيشن) على موقع تويتر أنها تعتزم “الغوص عميقًا” في بنية نظام (بلاي ستيشن 5)، وستكشف عما ستحدثه المنصة في عالم الألعاب. وسيُقام الحدث في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسيُبث مباشرة عبر مدونة بلاي ستيشن.

ويأتي الحدث الخاص بالمنصة بعد تأكيد الشركة اسمها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والكشف عن بعض المواصفات في وقت سابق من عام 2019. وستستخدم المنصة معالجًا ثماني النوى مبنيًا على الجيل الثالث من معالجات Ryzen من شركة (أي إم دي) AMD، ووحدة معالجة رسوميات GPU مخصصة ومبنية على عتاد Radeon Navi من AMD.

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وتعتزم سوني دعم بث الألعاب بدقة 8K، والصوت الثلاثي الأبعاد، واللعب بدقة 4K بسرعة 120 إطارًا في الثانية، وخيار لتقليل استهلاك الطاقة، وقرص تخزين فائق السرعة من نوع SSD.

يُشار إلى أن حدث سوني يأتي بعد أيام من إعلان شركة مايكروسوفت عن كامل مواصفات منصة الألعاب المرتقبة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X.

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