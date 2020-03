سوني تعتزم الإعلان عن مواصفات بلاي ستيشن 5 غدًا

قالت شركة سوني اليوم الثلاثاء: إنها تعتزم الكشف عن المزيد من مواصفات الجيل التالي من منصة الألعاب التابعة لها (بلاي ستيشن 5)، وذلك خلال حدث خاص سيُقام يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الشركة اليابانية في تغريدة نشرتها عبر الحساب الخاص بمنصة (بلاي ستيشن) على موقع تويتر أنها تعتزم “الغوص عميقًا” في بنية نظام (بلاي ستيشن 5)، وستكشف عما ستحدثه المنصة في عالم الألعاب. وسيُقام الحدث في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وسيُبث مباشرة عبر مدونة بلاي ستيشن.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE

— PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020