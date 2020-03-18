جوجل تطلق نسخة معاينة المطورين الثانية من أندرويد 11

أطلقت شركة جوجل اليوم الأربعاء نسخة معاينة المطورين Developer Preview الثانية من نظام التشغيل أندرويد 11، وذلك بعد نحو شهر على إطلاق النسخة الأولى.

وبالنظر إلى أنها نسخة معاينة للمطورين، فتجدر الإشارة إلى أنها ليست مُصممة لتكون نسخة تجريبية عامة، ثم إنها لا تشتمل على كافة المزايا الجديدة التي ستأتي بها النسخة النهائية من أندرويد 11.

وتأتي نسخة معاينة المطورين الثانية من النظام بعدد من المزايا التي تركز على الهواتف القابلة للطي، إذ تأتي مع واجهة برمجة تطبيقات تسمح للأجهزة القابلة للطي بإخبار التطبيقات بمقدار زاوية طي مفصل الجهاز. وبذلك تسمح لأجهزة، مثل: الهاتف الثنائي الشاشة من مايكروسوفت (سيرفس دوو) Surface Duo، بتغيير حالة الشاشة بناءً على زاوية الطي.

وأضافت جوجل أيضًا واجهة برمجة تطبيقات تسمح للتطبيقات بتحديد حالة بروتوكول SHAKEN/STIR لتسهيل بناء تطبيقات تصفية وحجب المكالمات، مع الإشارة إلى أن بروتوكول SHAKEN/STIR هو مجموعة من البروتوكولات والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة انتحال هوية المتصل على شبكات الهاتف العامة.

وتأتي نسخة المعاينة الجديدة أيضًا بطريقة تسمح للتطبيقات بفحص حالة شبكات الجيل الخامس 5G، وعرض أيقونة 5G إن كان الجهاز متصلًا بشبكات الجيل الخامس. كما تأتي النسخة مع آلية للتعامل مع اختلاف معدل تحديث الشاشة على مستوى النظام، خاصةً بعد أن أصبحت الهواتف تدعم معدلات عالية، مثل: 90 هرتز، و120 هرتز.

ومن ناحية الخصوصية والأمن، سيعطي نظام أندرويد 11 المستخدمين قيودًا إضافيةً على الكاميرا، والميكروفون. كما يأتي النظام مع دعم أدوات نقل البيانات للتطبيقات.

يُشار إلى أن نسخة معاينة المطورين الثالثة من نظام أندرويد 11 ستأتي في شهر نيسان/ أبريل القادم، ثم النسخة التجريبية الأولى في شهر أيار/ مايو القادم، ثم النسخة التجريبية الثانية في شهر حزيران/ يونيو، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث أيضًا. وكانت الشركة قد أطلقت النسخة النهائية من أندرويد 10 مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.