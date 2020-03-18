أجهزة محمولة

جوجل تطلق نسخة معاينة المطورين الثانية من أندرويد 11

جوجل تطلق نسخة معاينة المطورين الثانية من أندرويد 11
1

أطلقت شركة جوجل اليوم الأربعاء نسخة معاينة المطورين Developer Preview الثانية من نظام التشغيل أندرويد 11، وذلك بعد نحو شهر على إطلاق النسخة الأولى.

وبالنظر إلى أنها نسخة معاينة للمطورين، فتجدر الإشارة إلى أنها ليست مُصممة لتكون نسخة تجريبية عامة، ثم إنها لا تشتمل على كافة المزايا الجديدة التي ستأتي بها النسخة النهائية من أندرويد 11.

وتأتي نسخة معاينة المطورين الثانية من النظام بعدد من المزايا التي تركز على الهواتف القابلة للطي، إذ تأتي مع واجهة برمجة تطبيقات تسمح للأجهزة القابلة للطي بإخبار التطبيقات بمقدار زاوية طي مفصل الجهاز. وبذلك تسمح لأجهزة، مثل: الهاتف الثنائي الشاشة من مايكروسوفت (سيرفس دوو) Surface Duo، بتغيير حالة الشاشة بناءً على زاوية الطي.

وأضافت جوجل أيضًا واجهة برمجة تطبيقات تسمح للتطبيقات بتحديد حالة بروتوكول SHAKEN/STIR لتسهيل بناء تطبيقات تصفية وحجب المكالمات، مع الإشارة إلى أن بروتوكول SHAKEN/STIR هو مجموعة من البروتوكولات والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة انتحال هوية المتصل على شبكات الهاتف العامة.

وتأتي نسخة المعاينة الجديدة أيضًا بطريقة تسمح للتطبيقات بفحص حالة شبكات الجيل الخامس 5G، وعرض أيقونة 5G إن كان الجهاز متصلًا بشبكات الجيل الخامس. كما تأتي النسخة مع آلية للتعامل مع اختلاف معدل تحديث الشاشة على مستوى النظام، خاصةً بعد أن أصبحت الهواتف تدعم معدلات عالية، مثل: 90 هرتز، و120 هرتز.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

مترجم جوجل يدعم رسميًا ميزة النسخ الصوتي الفوري لثمان لغات

8 نصائح من آبل يجب عليك اتباعها عند الشروع بتنظيف أجهزتك

ومن ناحية الخصوصية والأمن، سيعطي نظام أندرويد 11 المستخدمين قيودًا إضافيةً على الكاميرا، والميكروفون. كما يأتي النظام مع دعم أدوات نقل البيانات للتطبيقات.

يُشار إلى أن نسخة معاينة المطورين الثالثة من نظام أندرويد 11 ستأتي في شهر نيسان/ أبريل القادم، ثم النسخة التجريبية الأولى في شهر أيار/ مايو القادم، ثم النسخة التجريبية الثانية في شهر حزيران/ يونيو، ثم النسخة النهائية خلال الربع الثالث أيضًا. وكانت الشركة قد أطلقت النسخة النهائية من أندرويد 10 مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.

جوجل تطلق نسخة معاينة المطورين الثانية من أندرويد 11
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضًا
برامج وتطبيقات

جوجل تعلن عن أكثر من ملياري مستخدم لخدمة G Suite

منوعات تقنية

جوجل تشرح التقنية المعقدة وراء رادار إيماءات Pixel 4

أخبار الإنترنت

على عكس ادعاءات ترامب .. جوجل لا تبني موقعًا لفحص فيروس كورونا

برامج وتطبيقات

جوجل تدعم “الوضع الداكن” في متجرها لجميع أنظمة أندرويد

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد