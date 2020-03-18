تحديث Magic UI 3.0 يصل إلى سلسلة هواتف HONOR 20

أعلنت هونر HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية عن تزويد هواتف HONOR 20 وHONOR 20 PRO وHONOR View 20 وHONOR 9X بتحديث (Magic UI 3.0 EMUI 10.0) الجديد.

سيقدم تحديث Magic UI 3.0 لأجهزة أندرويد تصميمًا جميلًا لواجهة تجربة المستخدم مع عدد كبير من المزايا سهلة الاستخدام لإنشاء نظام شامل وذكي للشباب في جميع أنحاء العالم، وسيرتقي هذا النظام البرمجي الحديث بتجربة المكاتب الذكية والتصوير الفوتوغرافي والأداء والأمن في منتجات وخدمات هونر الذكية والواسعة.

كما زُوّدت الأجهزة بمظهر جديد مع الوضع الداكن Dark Mode الجديد كليًا، ويتيح التحديث الأخير للمستخدمين تصفح هواتفهم الذكية براحة أكبر، كما تم تخفيض تشبُّع الألوان لضمان التناسق بين الوضع العادي والوضع الداكن.

حيث سيختبر المستخدمون بفضل تحديث Magic UI 3.0 استجابة أسرع وأكثر سلاسة عند تصفح هواتفهم الذكية، وسيجعل التحديث الانتقال أكثر سلاسة بين التطبيقات ويوفر المزيد من التأثيرات المتحركة مثل تأثير الربيع الذي يظهر عندما ينقر المستخدمون على شاشاتهم.

كما أن تحديث Magic UI 3.0 كُرّس لبناء نظام شامل يتسم بالسلاسة ويعزز استراتيجية إنترنت الأشياء الشاملة (1+8+N) التي تغطي جميع السيناريوهات، ويُسهّل التحديث التفاعل بين الأنظمة المختلفة ويسمح باتصال الهاتف المحمول بالحاسب المحمول في هواتف HONOR View 20 وHONOR 20 وHONOR 20 PRO.

وبمجرد تشغيل إعداد NFC وواي فاي على الهواتف الذكية واقتران الهاتف بجهاز حاسب محمول عبر البلوتوث أو رمز QR، سيتمكن المستخدمون من نقل الصور والملفات وتشغيل الموسيقى بسلاسة لا متناهية.

إضافةً إلى التحسينات في تصميم واجهة تجربة المستخدم التي تجعل التصوير الفوتوغرافي الاحترافي ممكنًا أثناء التنقل، يستطيع المستخدمون اختيار الفلاتر المباشرة من viewfinder قبل التقاط الصورة، ويتميز تطبيق الكاميرا بمظهر متطور مع شريط تكبير أكثر وضوحًا يتيح للمستخدمين تعديل درجة التكبير بسهولة أكبر.

ويوفر تحديث نظام تشغيل هونر الجديد أفضل أداء متناسق في بيئة متصلة بأمان، وتتم حماية جميع الأجهزة التي تم تحديثها إلى Magic UI 3.0 من خلال نظام تشغيل موثوق طورته الشركة ذاتيًا.