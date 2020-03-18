آبل تكشف عن iPad Pro جديد مع ماسح ضوئي غير مسبوق

أعلنت شركة آبل اليوم عن جهاز iPad Pro الأكثر تطورًا، والذي يأتي بشريحة A12Z Bionic، ليكون أسرع وأقوى من معظم أجهزة الحاسب (اللابتوب) التي تعمل بنظام ويندوز، ويتميز iPad Pro الجديد بكاميرا واسعة للغاية وميكروفونات تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية وماسح ضوئي غير مسبوق يعمل بتكنولوجيا LiDAR يتيح لمستخدميه أحدث الإمكانيات في مجال استشعار العمق، ويفتح المجال لمزيد من مهام سير العمل الاحترافية، مع دعم تطبيقات الصور والفيديو الاحترافية.

وبفضل الماسح الضوئي الذي يعمل بتكنولوجيا LiDAR إلى جانب الكاميرات الاحترافية ومستشعرات الحركة والأداء الاحترافي والصوت الاحترافي وشاشة Liquid Retina المذهلة والتطبيقات القوية، يحتل iPad Pro الصدارة بوصفه أفضل جهاز في العالم لتكنولوجيا الواقع المعزز (AR)، ويتوفر iPad Pro الجديد للطلب ابتداءً من اليوم عبر apple.com.

ومع نظام iPad OS 13.4، تضيف آبل دعم لوحة التحكم لأجهزة iPad، ما يمنح العملاء طريقة جديدة كلياً للتفاعل مع أجهزة iPad، وقد حرصت آبل على تقديم دعم لوحة التحكم لأجهزة iPad استناداً إلى تصور جديد تماماً، بدلاً من أن نستنسخ تجربة macOS.

فبينما يقوم المستخدمون بتحريك أصابعهم على لوحة التحكم، يتحول المؤشر بأناقة لتحديد عناصر واجهة المستخدم، كما تساعد إيماءات اللمس المتعدد Multi-Touch في لوحة التحكم في تسريع وتسهيل التنقل داخل النظام بالكامل من دون أن يحتاج المستخدم إلى رفع يده عنها.

Magic Keyboard تقدم لجهاز iPad Pro أفضل تجربة كتابة في آيباد على الإطلاق:

كما أصدرت آبل اليوم لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة لجهاز iPad Pro والتي تأتي بتصميم عائم وإمكانية تعديل الزاوية بسلاسة، ومفاتيح بإضاءة خلفية ولوحة تحكم، لتقدم أفضل تجربة كتابة في آيباد على الإطلاق، وسوف تتوفر لوحة مفاتيح Magic Keyboard للشراء في شهر مايو.

يقول فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة آبل: ”يأتي iPad Pro الجديد بتكنولوجيا متطورة لم تتوفر من قبل في عالم الحواسيب المحمولة، حيث يجمع بين الشاشة المحمولة الأكثر تطوراً والأداء القوي والكاميرات الاحترافية والصوت الاحترافي والماسح الضوئي غير المسبوق بتكنولوجيا LiDAR ولوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة مع لوحة تحكم، ليمثل قفزة كبيرة للأمام في عالم الآيباد، ولا يوجد أي جهاز آخر في العالم يشبه iPad Pro الجديد، ونحن نعتقد أن عملاءنا سيعشقونه”.

وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل: ”لقد رفعنا من مستوى قدرات الآيباد وتعدد استخداماته من خلال تزويد نظام iPadOS بدعم لوحة التحكم، وقد حرصنا كل الحرص على استخدام أفضل طريقة لدمج استخدام لوحة التحكم في جهاز يعتمد في الأساس على التحكم باللمس مع الاحتفاظ بكل ما يعرفه عملاؤنا ويحبونه في آيباد، ونحن في غاية السرور لتقديم هذه الطريقة الجديدة للتفاعل مع الآيباد للملايين من مستخدمي iPadOS اليوم”.

أداء احترافي مع شريحة A12Z Bionic:

نظراً لأن iPad Pro مصمم للمهام التي تتطلب قدرات فائقة مثل تعديل فيديو 4K أو تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد، فهو يتميز بأداء معزز مع شريحة A12Z Bionic الجديدة، فوحدة معالجة رسومات الجرافيك ثمانية النوى في شريحة A12Z Bionic إلى جانب البنية الحرارية المعززة وأدوات التحكم في الأداء المتناغمة كلها عوامل تجعل iPad Pro قادراً على تقديم الأداء الأفضل على الإطلاق في آيباد.

وحين تضيف إلى ذلك وحدة المعالجة المركزية ثمانية النوى والمحرك العصبي Neural Engine القوي الذي يتيح استخدام الجيل القادم من التطبيقات، يتبين لك أنه لا توجد أي شريحة أخرى يمكنها تقديم الأداء المذهل الموجود في التصميم النحيف والخفيف لجهاز iPad Pro، هذا إلى جانب عمر بطارية رائع يدوم لغاية 10 ساعات واتصال واي فاي أسرع وشبكة LTE من فئة Gigabit أسرع بنسبة 60 في المئة مع دعم عدد نطاقات LTE يفوق أي جهاز لوحي آخر، ليتمكن العملاء من الحفاظ على إنتاجيتهم ومواصلة إبداعهم طوال اليوم.

الشاشة:

تعد شاشة Liquid Retina التي تغطي الواجهة بالكامل، والتي تتوفر بمقاس 11 بوصة و12.9 بوصة، الشاشة المحمولة الأكثر تطوراً في العالم، فهي تتميز بدعم مجموعة ألوان كبيرة (P3) لتسمح للعملاء بمشاهدة الصور والفيديوهات والتطبيقات والألعاب بتفاصيل زاهية تنبض بالحياة.

كما تعمل تكنولوجيا ProMotion على ضبط معدل تحديث الشاشة تلقائياً بما يصل إلى 120 Hz للاستمتاع بتمرير واستجابة في غاية السلاسة، وبغض النظر عن المكان الذي يُستخدم فيه الآيباد أو طريقة التفاعل معه، تعمل تكنولوجيا True Tone ودرجة السطوع العالية والطبقة المضادة للانعكاس على تقديم تجربة مشاهدة هي الأفضل في أي جهاز محمول.

الكاميرا:

يتميز نظام الكاميرات في iPad Pro بكاميرا واسعة 12MP لالتقاط صور وتسجيل فيديوهات 4K مذهلة، كما يضم كاميرا واسعة للغاية 10MP يمكنها التكبير والتصغير لالتقاط نطاق رؤية أوسع كثيراً، وتأتي إضافة الكاميرا الجديدة لمضاعفة إمكانيات الصور والفيديوهات، ما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن منظورات مختلفة من خلال نظام متعدد الكاميرات، وبذلك يغير هذا الجهاز قواعد اللعبة بالنسبة إلى المبدعين المحترفين.

صوت احترافي مع ميكروفونات تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية:

يتميز iPad Pro من آبل الآن بخمسة ميكروفونات تضاهي بجودتها الاستوديوهات الاحترافية لالتقاط صوت في غاية النقاء وبأدق التفاصيل، ما يوفر تجربة صوت غامرة مع أربعة مكبرات صوت يتم تعديلها تلقائياً لتتكيف مع أي اتجاه بغض النظر عن طريقة حمل الجهاز.

وتلك المنظومة التي تضم كاميراتين احترافيتين ونظاماً صوتياً احترافياً إلى جانب الشاشة الكبيرة هي ما تجعل iPad Pro بمثابة استوديو محمول متعدد الاستخدامات للمبدعين المحترفين، بما في ذلك صانعو الأفلام والفيديوهات الاحترافية ومنتجو نشرات البودكاست وغيرهم من صانعي المحتوى.

ماسح ضوئي غير مسبوق يعمل بتكنولوجيا LiDAR:

يتيح الماسح الضوئي غير المسبوق الذي يعمل بتكنولوجيا LiDAR إمكانيات لم يسبق لها مثيل في أي جهاز محمول، حيث يستطيع قياس المسافة بين الجهاز والأشياء المحيطة به حتى مسافة 5 أمتار، ويمكن استخدامه في الأماكن المغلقة والمفتوحة، ويعمل على مستوى الفوتون وبسرعة (نانو ثانية).

وتجمع أطر العمق الجديدة في iPadOS نقاط العمق المقاسة باستخدام الماسح الضوئي بتكنولوجيا LiDAR، والبيانات التي تأتي من الكاميرتين ومستشعرات الحركة، وتعززها التحليلات الحسابية للرؤية الحاسوبية في شريحة A12Z Bionic للحصول على فهم أكثر تفصيلاً للمشهد، وهكذا، فإن التكامل الدقيق لهذه العناصر يتيح فئة جديدة تماماً من تجارب الواقع المعزز على iPad Pro.

كما ستضاف تلقائياً إلى كل تطبيق من تطبيقات منصة ARKit قدرات تحديد الموضع باستخدام الواقع المعزز على الفور، ونظام التقاط حركة محسن، وإمكانية إخفاء العناصر الافتراضية بالأشخاص الحقيقيين، ويمكن للمطورين استخدام أحدث تحديث في ARKit مع واجهة البرمجة Scene Geometry الجديدة للاستفادة من قوة الماسح الضوئي بتكنولوجيا LiDAR لإطلاق العنان لسيناريوهات لم تكن ممكنة من قبل.

يعمل الماسح الضوئي بتكنولوجيا LiDAR على تحسين تطبيق القياس، فيجعله أكثر سرعة وسهولة في حساب طول الأشخاص بشكل تلقائي، بينما تظهر أدلة رأسية وأدلة على الحواف تلقائياً لمساعدة المستخدمين على قياس العناصر بسرعة ودقة أكبر، ويأتي تطبيق القياس الآن مزوداً بعرض مسطرة Ruler View لإجراء قياسات حُبيبية بشكل أكبر، كما أنه يسمح للمستخدمين بحفظ قائمة بكل القياسات مع لقطات شاشة لاستخدامها فيما بعد.

توفر دعم لوحة التحكم في iPadOS:

يوفر نظام التشغيل iPadOS 13.4 من آبل دعم لوحة التحكم لأجهزة آيباد لأول مرة، ليمنحك تجربة كتابة طبيعية أكثر، مع الاستمتاع بمستوى أكبر من الدقة للمهام التي تشتمل على الكتابة وتحديد النصوص، والعمل على جداول البيانات ومسارات العمل الاحترافية.

ولأن المؤشر صُمم خصيصاً ليناسب التجربة التي تعتمد على اللمس في الأساس في جهاز آيباد، فهو يظهر على شكل دائرة تظلل عناصر واجهة المستخدم وحقول النصوص والتطبيقات على الشاشة الرئيسية وDock، ما يمنح المستخدمين مؤشراً واضحاً لما يمكنهم النقر عليه، وتُسهل الإيماءات الانسيابية على لوحة التحكم من التنقل بين التطبيقات والوصول لمُبدّل التطبيقات وتنشيط Dock ومركز التحكم والتطبيقات في Slide Over.

وتم تصميم دعم لوحة التحكم في iPadOS للعمل بشكل رائع مع التطبيقات التي يستخدمها العملاء كل يوم، لتشعر بمتعة في استخدام لوحة التحكم على جهاز الآيباد بداية من التمرير بسلاسة عبر صفحات الويب في سفاري ومكتبات الصور في تطبيق الصور وصولاً إلى تعديل النصوص بدقة في تطبيق الملاحظات وعرض رسائل الإيميل وتنظيمها بسرعة في تطبيق البريد، وتعمل معظم التطبيقات الخارجية من دون أي تغيير على الإطلاق، ويمكن للمطورين الارتقاء بأعمالهم أكثر باستخدام واجهات البرمجة الجديدة التي تسمح لهم بتقديم تجارب فريدة من نوعها في تطبيقاتهم.

كما تستفيد التحديثات القادمة في مجموعة تطبيقات iWork التابعة لشركة آبل، Pages وNumbers وKeynote، استفادةً كاملة من لوحة التحكم وتوفر سبلاً جديدة بالكامل للعمل في المستندات على جهاز الآيباد.

فأصبحت كتابة النصوص وتعديلها في تطبيق Pages أمراً في غاية البساطة، كما أصبح العمل مع عدة عناصر في تطبيق Keynote أسهل من أي وقت مضى، بالإضافة إلى أن مستوى الدقة الأعلى يساعد على إنجاز جداول البيانات الضخمة في لمح البصر.

وتشمل الميزات الإضافية نماذج خلابة في Pages وKeynote تسمح للمستخدمين بالبدء في إنشاء مستندات جميلة بسرعة، وللمرة الأولى في تطبيقات iWork، يستطيع المستخدمون إضافة حرف أول كبير الحجم لتسليط الضوء على إحدى الفقرات من خلال حرف كبير ومزين، كما ستصبح إمكانيات التعاون أسهل من أي وقت سابق مع دعم مشاركة مجلدات iCloud وإمكانية تعديل المستندات المشاركة من دون الاتصال بالإنترنت.

اكسسوارات احترافية مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard:

تأتي لوحة مفاتيح Magic Keyboard لتنضم إلى Apple Pencil من الجيل الثاني وSmart Keyboard Folio المحدث، وهي تُثبت مغناطيسياً في iPad Pro لتظهر شاشة اللمس المتعدد Multi-Touch بتصميمها العائم الجميل، وتعمل بشكل مريح سواءً وضعت الجهاز على رجلك أم على مكتب.

كما أن المفاصل الفريدة بنظام الدعامات الكابولية تسمح بتعديل زاوية العرض بكل سلاسة لما يصل إلى 130 درجة، بالإضافة إلى ذلك، فإن لوحة مفاتيح Magic Keyboard تتميز بتصميم واقٍ سهل الحمل يوفر لوحة مفاتيح كاملة الحجم مع مفاتيح بإضاءة خلفية وآلية مقص تعمل فيها المفاتيح بمسافة حركة تبلغ 1 مم، لتستمتع بأفضل تجربة كتابة في الآيباد على الإطلاق.

وتتميز لوحة مفاتيح Magic Keyboard بإمكانية الشحن من خلال USB-C أثناء الاستخدام، وبذلك يظل منفذ USB-C في iPad Pro خالياً وجاهزاً لتوصيل الأقراص والشاشات الخارجية، كما أن لوحة التحكم التي تسمح لك بالضغط أينما تشاء في Magic Keyboard تزيد من قوة تصميم الآيباد الذي يعتمد على اللمس في الأساس ليستمتع المستخدم بتنقل أسهل وتعديلات أكثر دقة، وبذلك يزداد تعدد الاستخدامات والإنتاجية في تجربة iPad Pro.