آبل تكشف بالخطأ عن أربعة نماذج آيباد برو جديدة

أدرجت شركة آبل مؤقتًا على موقعها على الإنترنت الصيني أربعة نماذج جديدة من حاسبها اللوحي (آيباد برو) iPad Pro في مستند للدعم الفني، لكن سرعان ما أزالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أي إشارات إلى الأجهزة اللوحية الجديدة، مما يثير التكهنات بأن مسألة الإعلان عن أجهزة آيباد برو الجديدة أصبحت وشيكة بعد هذا التسريب.

وتم إدراج نماذج آيباد برو الجديدة في القسم الذي يوضح تفاصيل الترددات اللاسلكية وكيف يستخدم الجهاز الإشارات الراديوية للوصول إلى الشبكات اللاسلكية، وتأتي النماذج الجديدة بقياس 11 إنشًا و 12.9 إنشًا بإصدارات داعمة للشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية متبوعة بمعرف وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (CMIIT):

iPad Pro A2228 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 11 إنشًا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

iPad Pro A2231 داعم للشبكة الخلوية بقياس 11 إنشًا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

iPad Pro A2229 داعم للشبكة اللاسلكية بقياس 12.9 إنشًا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

iPad Pro A2233 داعم للشبكة الخلوية بقياس 12.9 إنشًا بمعرف CMIIT:2019AJXXXX.

وتجدر الإشارة إلى أن النموذجين (A2228) و (A2229) يتطابقان مع الملفات التي قدمتها الشركة سابقًا إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية، وتدل عادةً قوائم البيانات الجديدة المقدمة إلى اللجنة الاقتصادية الأوروبية الآسيوية على اقتراب الإعلان عن إصدارات جديدة من أجهزة آبل.

أما بالنسبة لما يمكن توقعه من نماذج آيباد برو الجديدة، فقد قال المحلل المخضرم، (مينغ تشي كو) Ming Chi-Kuo، إن الجهاز اللوحي سيحتوي على كاميرا خلفية رئيسية ثلاثية العدسة مع (3D ToF) لدعم تطبيقات الواقع المعزز.

فيما أكد أحد المسربين المشهورين هذه الشائعات بشكل جزئي خلال العام الماضي عندما شارك ما ادعى أنه التصميم النهائي لجهاز آيباد برو الجديد بقياس 11 إنشًا.

وبالرغم من ذلك، فإن التغيير المنتظر قد لا يتعلق بالأجهزة الجديدة نفسها، حيث أوضحت المعلومات الصادرة في أواخر الشهر الماضي أن آبل تستعد لبدء إنتاج ملحق جديد للوحة المفاتيح مع لوحة تتبع مدمجة، مما يشير إلى أن (14 iPadOS) سيتضمن دعمًا أكبر للفأرة، مما قد يجعل جهاز (iPad Pro) بديلًا للحاسب المحمول.

وأشار تقرير صادر عن وكالة بلومبرج إلى إن نماذج جهاز آيباد برو الجديدة قد تصل في وقت مبكر من النصف الأول من عام 2020، ولكن كان ذلك قبل إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي.