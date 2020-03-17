5 تطبيقات لإجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل مجانًا

5 تطبيقات لإجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل مجانًا

تتبنى معظم الشركات حول العالم سياسة العمل من المنزل هذه الأيام؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، ولكن لا شك أن العديد من الأشخاص يواجهون بعض الصعوبات خلال الفترة الأولى لتطبيق هذه السياسة، ومنها: التواصل مع فريق العمل وإجراء مكالمات الفيديو.

لذلك نقدم لك اليوم 5 تطبيقات لإجراء مكالمات الفيديو أثناء العمل من المنزل مجانًا:



1- Google Hangouts:

Google Hangouts؛ هو تطبيق مجاني من جوجل للتواصل عبر الإنترنت ويدعم ميزة التواصل عبر الفيديو، ويتيح لك الدردشة مع ما يصل إلى 10 أشخاص في المرة الواحدة.

كما يتيح لك إرسال الصور، والملصقات، والصور المتحركة GIF، والرموز التعبيرية أثناء المحادثة، وكل ما تحتاجه لبدء مكالمة الفيديو هو حساب جوجل.

يتيح لك التطبيق أيضًا إمكانية الاتصال بأي رقم هاتف في العالم، ومكالمات مجانية إلى مستخدمي التطبيق الآخرين، وإرسال بريد صوتي، والمراسلة الفورية مع أي شخص حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر منه إصدار للويب، وإضافة في متصفحات: جوجل كروم، وفايرفوكس.

2- Slack:

إذا كنت تتطلع بشكل أساسي إلى تنظيم اجتماعات فردية عبر دردشة الفيديو؛ فإن الإصدار المجاني من تطبيق Slack يُعتبر خيار رائعًا.

يوفر الإصدار المجاني من التطبيق إمكانية الوصول إلى 10000 رسالة من أحدث رسائل فريقك، والتكامل مع 10 تطبيقات أخرى مثل: جوجل درايف، ومايكروسوفت أوفيس 365، وغيرها الكثير. ولكنه يوفر مكالمات صوتية ومكالمات فيديو بين فردين فقط.

إذا كنت تريد التواصل مع أكثر من شخص فيمكنك الاشتراك في الخطة المدفوعة (Standard) التي تتيح لك التواصل مع 15 شخصًا في المرة الواحدة عبر المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو، ولكنها ستكلفك تقريبًا مبلغ 7 دولارات شهريًا.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز، و ماك أوإس، كما يتوفر منه إصدار للويب.

3- Skype:

يتيح لك تطبيق Skype إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخصًا في وقت واحد مجانًا، كما يوفر لك ميزة مشاركة الشاشة لعرض العروض التقديمية والمستندات مع الفريق أثناء التحدث، ونقل الملفات مباشرة من خلال التطبيق، ويمكنك استخدامه أيضًا للاتصال بالهواتف الأرضية عن طريق إضافة رصيد إلى الحساب.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز، و ماك أوإس، كما يتوفر منه إصدار للويب.

4- Zoom:

يتيح تطبيق Zoom إجراء مكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 100 شخص في آن واحد لمدة 40 دقيقة مجانًا.

يتميز التطبيق بتوفير دقة عالية لاتصال الفيديو، ومشاركة الشاشة، والتعاون لحظيًا، وإرسال الملفات الصوتية سواء من الهاتف أو الحاسوب، مع إمكانية إجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية والتحقق من البريد الصوتي.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي ويندوز في متجر مايكروسوفت. كما يتوفر منه إصدار للويب.

5- WhatsApp:

يقدم واتساب ميزة التواصل عبر الفيديو لما يصل إلى 4 أشخاص في كل مكالمة، وبسبب الانتشار الكبير لتطبيق واتساب على معظم الهواتف الذكية، فإن هذا يجعله خيارًا متاحًا بسهولة لأي مكالمات فيديو مفاجئة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أندرويد في جوجل بلاي، كما يتوفر منه إصدرًا للويب.