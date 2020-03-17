5 أدوات تساعدك على العمل من المنزل بفاعلية أكبر بعروض مغرية

بسبب انتشار فيروس كورونا (Covid-19)؛ توجهت العديد من الشركات إلى حث موظفيها على العمل من المنزل للحفاظ على صحتهم والحد من انتشار الفيروس.

ولكن بالرغم من أن العمل من المنزل يبدو وكأنه حلم بالنسبة للكثيرين إلا أنه قد يكون مهمة شاقة إذا لم تكن مستعدًا، وفيما يلي 5 أدوات تساعدك على العمل من المنزل بفاعلية أكبر، وكل منها متاح بخصم رائع لفترة محدودة.

1- جهاز Keezel 2.0 لحماية أجهزتك مع خطة VPN:

يُمثل تأمين اتصالك بالإنترنت أولوية قصوى أثناء العمل من المنزل، خاصةً مع زيادة تهديدات التتبع وسرقة البيانات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، كما يوجد الآن العديد من هجمات التصيد الاحتيالي التي تستغل الخوف من فيروس كورونا لسرقة بيانات المستخدمين.

وبما أن حماية العديد من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر يمكن أن تكون أمرًا صعبًا، يقدم جهاز (Keezel 2.0) الحل المثالي، فهو عبارة عن (نقطة اتصال واي فاي محمولة) Portable Wi-Fi Hotspot يتضمن خطة VPN مجانية مدى الحياة مما يتيح لك تأمين اتصالك بالإنترنت بسهولة.

يمنع جدار الحماية المدمج في 2.0 Keezel المتسللين من الوصول إلى أجهزتك.

يعمل تشفير VPN على حماية خصوصيتك أثناء تصفح الإنترنت.

يدعم ميزة الحماية ضد التصيد لمنع سرقة بياناتك عند تصفح الإنترنت.

ميزة (حظر الإعلانات) Adblocking التي تُحسن تجربة التصفح الخاصة بك، وتُقلل من خطر البرمجيات الضارة.

يقدم جهاز Keezel 2.0 أيضًا سرعات بث مشفرة بالكامل، مما يسمح لك بمشاهدة العديد من الفيديوهات العالية الدقة.

يعمل الجهاز كبنك طاقة Power Bank أيضًا، حيث يأتي مع بطارية تصل سعتها إلى 8000 ميلّي أمبير/الساعة، لذلك فهو يُعد خيارًا رائعًا لشحن أجهزتك في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

يدعم اتصال واي فاي (WiFi 802.11 b / g / n) بسرعة 2.4 جيجاهرتز، و5 جيجاهرتز.

متوافق مع أي جهاز يدعم WiFi، مثل: هواتف آيفون، وهواتف أندرويد، والحواسيب اللوحية، والحواسيب المحمولة، وغير ذلك.

يتوفر جهاز Keezel 2.0 باللون الأسود، كما تقدم الشركة الهولندية المصنعة ضمانًا لمدة 12 شهرًا.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 239 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 25% أي بسعر 179 دولارًا فقط.

2- جهاز Hombli Smart IR Remote Control:

يمكنك التحكم في جميع أجهزتك المنزلية عن بُعد من خلال جهاز (Hombli Smart IR Remote Control) الذي يحول هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم من خلال تطبيق Hombli المجاني السهل الاستخدام.

يتيح لك هذا الجهاز التحكم في أجهزة متعددة خلال نطاق الأشعة تحت الحمراء، أو عبر شبكة Wi-Fi، ويمكنك من خلاله التحكم في أكثر من 80,000 جهاز من العلامات التجارية الشهيرة بما في ذلك: سامسونج، وسوني، وPhilips. ويمكنك استخدام IFTTT لإنشاء روتين أتمتة مخصص مع أجهزة منزلية ذكية متعددة من ماركات أخرى.

كما يمكنك استخدم الأوامر الصوتية للتحكم في أجهزتك، حيث يدعم التطبيق Hombli التحكم الصوتي من خلال مكبرات الصوت الذكية مثل: Google Home Mini وAmazon Echo Dot.

يتوفر الجهاز باللون الأسود، كما تقدم الشركة المُصنعة ضمانًا لمدة عامين.

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 39.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه بخصم 50% أي بسعر 19.95 دولارًا فقط.

3- سماعة Sony MDR-XB650BT:

تعتبر سماعة الرأس أداة ضرورية عند العمل من المنزل خاصةً في ظل وجود أفراد الأسرة، وليس ذلك فحسب ولكنها ضرورية للمحادثات أو مكالمات الفيديو مع فريق العمل.

تأتي سماعة (MR-XB650BT) اللاسلكية بتصميم مميز قابل للطي، وهي مريحة بدرجة كافية لارتدائها طوال اليوم دون أي مشاكل بفضل وسادات الأذن المريحة.

تدعم هذه السماعة تقنية Extra Bass التي تقدم لك صوتًا عالي الجودة بفضل عزل الضوضاء. ويمكنك إقرانها بسهولة مع أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث، أو NFC.

كما تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية، وأزرارًا للتحكم في مستوى الصوت، وتغيير المسارات، وتتميز بعمر البطارية الطويل، حيث تستمر بطاريتها لما يصل إلى 30 ساعة من تشغيل الموسيقى بشحنة واحدة.

تتوفر هذه السماعة باللون الأسود، وتقدم الشركة ضمانًا لمدة عامين، كما توفر ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول عليها في أي مكان.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 129.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 53% أي بسعر 59.99 دولارًا فقط.

4- شاحن لاسلكي متعدد الاستخدامات 4 في 1:

سيساعدك الشاحن اللاسلكي (Versatile 4-in-1) متعدد الاستخدامات في التخلص من فوضى الكابلات في مساحة العمل الخاصة بك، حيث يسمح لك بشحن أربعة أجهزة في وقت واحد بدون كابلات – تشمل الهاتف الذكي، والساعة الذكية، وسماعات الأذن اللاسلكية – كما يمكن تدوير حامل الشاحن بزاوية 360 درجة لشحن عدة أجهزة.

يعتمد هذا الشاحن في عمله على أحدث تقنيات التحكم الآلي، حيث إنه مزود بتقنيات مدمجة للحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة لحماية الأجهزة أثناء الشحن.

ويتوفر بلونين هما الأبيض والأسود، وتقدم الشركة المُنتجة ضمانًا لمدة 12 شهرًا، كما توفر ميزة الشحن الدولي، أي يمكنك الحصول عليه في أي مكان في العالم.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن اللاسلكي 60 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 33% أي بسعر 40 دولارًا فقط.

5- جهاز Autowit Fresh 1:

بما أنك ستقضي الكثير من الوقت في المنزل، وليس هناك إمكانية لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق حفاظًا على صحتك، فيمكنك الاعتماد على جهاز (Autowit Fresh 1) الذي يوفر لك هواءً منعشًا، وذلك من خلال فلترة الدخان والبكتيريا والمواد المثيرة للحساسية وحبوب اللقاح من الهواء في مكان تثبيته.

يتيح لك الجهاز أيضًا الاستمتاع بالهواء المنعش بعطرك المفضل، عن طريق وضع زيت إضافي أو تثبيت منصات عطرية في (أداة التنقية) purifier المُدمجة. كما يدعم الجهاز 4 أوضاع لتدفق الهواء قابلة للتعديل، و3 مراحل لفلترة الهواء، حيث يمكنك ضبط مستوى الفتلرة بمرونة حسب الظروف المختلفة

تبلغ تكلفة هذا الجهاز 79.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 26% أي بسعر 58.99 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن الأجهزة التي لا تدعم الشحن الدولي في هذه القائمة إلى مكان إقامتك.