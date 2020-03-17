مترجم جوجل يدعم رسميًا ميزة النسخ الصوتي الفوري لثمان لغات

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة النسخ الصوتي الحي لتطبيق الترجمة التابع لها Google Translate، وذلك بعد الإعلان عنها أول مرة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتسمح الميزة الجديدة المتاحة لتطبيق الترجمة على نظام أندرويد للمستخدمين بتسجيل صوت بلغة، ثم ترجمته وإخراجه فعليًا بلغة أخرى. وهي تدعم مبدئيًا 8 لغات: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والهندية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتايلندية.

وكانت جوجل قد قالت سابقًا: إن الميزة قد تتطلب في البداية وجود اتصال بالإنترنت، ما يعني أنها ستكون مختلفة عن ميزة الترجمة الحالية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي والمعالجة على الجهاز نفسه. والسبب وراء ذلك، وفقًا للشركة، أن النسخ المتعدد اللغات في الزمن الفعلي أكثر تعقيدًا من مجرد الترجمة النصية الآنية من لغة إلى أخرى، من خلال كتابة جمل مفردة ثم تحويل إلى نص بلغة أخرى.

وأوضحت الشركة أن الميزة لن تدعم الملفات الصوتية، على الأقل في البداية، ما يعني أنها ستأخذ الأصوات آنيًا من ميكرفون الجهاز. وبذلك يمكن للمستخدمين – وفقًا لجوجل – نسخ الملفات الصوتية من خلال تشغيلها ليلتقطها الميكرفون ويترجمها.

وتقول جوجل: إن ميزة النسخ الصوتي الفوري تقييم باستمرار كامل الجملة بالتزامن مع الصوت، لذا فهي تضيف علامات الترقيم، وتصحح خيارات الكلمات استنادًا إلى سياق الجملة، وتحاول تصحيح أشياء مثل اللكنة، واللهجات المناطقية.

ويمكن تجربة ميزة النسخ الصوتي الفوري من خلال تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق الترجمة ثم النقر على رمز (انسخ) Transcribe من الصفحة الرئيسية ثم اختيار اللغة المصدر ثم اللغة الهدف من القائمة الظاهرة في الأعلى.

هذا؛ ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق الترجمة لنظام أندرويد من متجر جوجل بلاي.