منوعات تقنية

شبكات الاتصالات البريطانية تتعطل بسبب كورونا

شبكات الاتصالات البريطانية تتعطل بسبب كورونا
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أبلغ مستخدمو الهواتف المحمولة في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن مشكلات تتعلق بفشل الاتصال الصوتي، خاصةً عند إجراء المكالمات عبر شبكات الاتصالات المختلفة.

وأكدت شركتا O2، و Three أن هناك مشكلات مع شبكاتها الخاصة، وقالتا: إنهما تحققان في المشكلة. أما شركة EE فقد قالت: إن المشكلات حدثت فقط أثناء المكالمات إلى شبكات أخرى، ومن المفترض أن تكون المكالمات داخل EE على ما يرام.

وفي رسالة على موقعها على الإنترنت، قالت O2: إنها على علم بأن “بعض العملاء قد يواجهون مشكلات عند إجراء واستقبال مكالمات صوتية على شبكات الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G” واعتذرت للعملاء. كما أكدت شركة Three وجود مشكلة في المكالمات الصوتية، قالت: إنها تؤثر على نحو 3% من العملاء.

وأبلغ أحد مستخدمي O2 عن إخفاقه أربع مرات في الاتصال بجهة اتصال على شبكة Three، ولكن المكالمة عملت من المرة الأولى عند إجرائها من Three إلى O2. ووصف O2 المشكلة بأنها “مشكلة عامة في الصناعة”، في حين قالت EE: إنها “مشكلة في شبكة مشغل آخر” لكنها لم تذكر اسم مشغل معين.

وتأتي المشكلة في وقت بدأ ملايين الأشخاص في العمل من منازلهم كجزء من التوجيه الحكومي للحد من الاتصال الاجتماعي للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وفقًا لموقع Down Detector – المتخصص في رصد حالة شبكة الإنترنت، فقد أبلغ مستخدمو الشبكات الأربع الرئيسية في المملكة المتحدة عن مشكلات.

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يُشار إلى شركات التقنية الأخرى عانت من مشكلات بسبب ارتفاع الطلب على خدمات العمل عن بُعد. وتعرضت خدمة (تيمز) Teams من مايكروسوفت لمشكلات في تسجيل الدخول يومي الاثنين والثلاثاء، وذلك مع الموجة الهائلة للعاملين عن بُعد في جميع أنحاء أوروبا.

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