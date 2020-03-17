سامسونج تطور حساس تصوير بدقة 150 ميجابكسل

أفاد تقرير جديد بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق حساس تصوير جديد بدقة هائلة قدرها 150 ميجابكسل، محافظةً بذلك على الصدارة في تقديم حساسات ذات دقة ليس لها مثيل في سوق الهواتف الذكية.

ومع أن سامسونج تعد في الوقت الراهن الشركة الوحيدة التي تطور حساسات تصوير بدقة أعلى من 100 ميجابكسل، إلا أن تقريرًا نشره موقع gizchina.com ذكر أن الشركة تعتزم تقديم حساس ذي دقة عالية جدًا في وقت لاحق من العام الحالي.

وذكر الموقع أن الحساس سيكون كبير الحجم بواقع 1 بوصة ليجعل شبيهًا بحساسات كاميرات سوني الاحترافية Sony RX100. وهو أقوى من الحساس السابق ISOCELL Bright HMX الذي تبلغ دقته 108 ميجابكسل.

وسيستخدم حساس سامسونج بدقة 150 ميجابكسل تقنية دمج البكسلات النانوية الخلية (9 في واحد)، ما يعني لقطات بدقة 16 ميجابكسل، وهي أعلى من لقطات كاميرا أحدث وأقوى هواتف سامسونج (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra الذي ينتج لقطات بدقة 12 ميجابكسل.

ويُتوقع أن تكون شركة شاومي – التي تعاونت أيضًا مع سامسونج على تطوير حساس 108 ميجابكسل – أول من يطلق هاتف يقدم كاميرا بدقة 150 ميجابكسل، ومن المتوقع إطلاقه في الربع الرابع من 2020.

ويُتوقع أيضًا أن تحلق أوبو، وفيفو بشاومي في عام 2021، ومن الطبيعي أن تطلق سامسونج أحد هواتفها الرائدة بهذه الدقة، ويُتوقع أن يكون ذلك هواتف سلسلة (جالاكسي إس) للعام القادم.