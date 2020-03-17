ريلمي تستعد لطرح أحدث هواتفها الذكية في الإمارات

تستعد ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا على مستوى العالم في مجال الهواتف الذكية، لإزاحة الستار عن هواتف ريلمي 6 وريلمي 6i لطرحها في السوق الإماراتية.

وبفضل سلسلة منتجاتها التي تصدر تحت شعار Dare-to-leap والتي تتمتع بأفضل أداء وأعلى جودة إلى جانب التصميم الجذاب، تكتسب العلامة التجارية الواعدة ريلمي شعبية عالمية سريعة، وقد نجحت بالفعل، خلال عامين فقط، في شق طريقها لتكون ضمن السبعة الكبار في عالم الهواتف الذكية بعدد 24 مليون مستخدم على مستوى العالم، ولا عجب أن تكون ريلمي هي الخيار الأنسب للشباب الباحثين عن أحدث التقنيات العصرية في أكثر من 20 سوقًا مختلفة حول العالم تضم على سبيل المثال لا الحصر إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين والهند وإندونيسيا.

وعن ريلمي 6 وريلمي 6i، فإنه من المتوقع أن يكونا ضمن الهواتف متوسطة السعر، حيث تدعم هواتف ريلمي الجديدة شاشات كبيرة بكاميرات رباعية عالية الجودة مثالية لالتقاط صور ذاتية رائعة والقيام بنشاطات التدوين المرئي، ويُقال إنها تتميز أيضًا ببطاريات عالية الكفاءة، مما يجعلها أكثر جاذبية للأفراد دائمي الانشغال والتنقل.

كما تلبي هواتف ريلمي دائمًا احتياجات الشباب المتزايدة والمتغيرة بفضل معالجاتها القوية وشكلها المتميز وأسعارها التنافسية بما يتيح لهم التمتع بتجارب تصوير رائعة.

ومع دخول الهواتف للسوق الإماراتية، تسعى العلامة التجارية إلى تطوير بيئة إنترنت الأشياء بالمنطقة، لتكون رائدة في مجال الترويج للتكنولوجيات الناشئة، لذا فإن الحماس لكلا الجهازين كبير للغاية.