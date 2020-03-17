تطبيق QiDZ يطلق خدمة أطفالنا في المنزل

على ضوء مايحدث الآن في العالم، أصبحت المحافظة على أوقات الطفل على مدار الأسابيع الأربعة القادمة أسهل، حيث يقدم تطبيق QiDZ للفعاليات العائلية إضافة قيّمة للأم والعائلة من خلال قسم جديد (أطفالنا في المنزل)، وهو إضافة جديدة حيث يجمع أفضل الأنشطة المنزلية المجانية التي يمكن للأطفال القيام بها أثناء أوقات فراغهم.

إن خاصية أطفالنا في المنزل QiDZ at Home المتوفرة الآن على تطبيق QiDZ والذي يمكن تنزيله مجانًا من متاجر التطبيقات App Store و Google Play هي أحدث إضافة في تطبيق فعاليات العائلات، والتي تهدف إلى تسهيل مهمة (إمتاع الطفل بأنشطة مفيدة تجذب اهتمامه بدون الخروج من المنزل)، حيث تمكن الوالدين من التحكم بأوقات الطفل من خلال الأنشطة وتنمية المهارات الإبداعية والتعلّم الفعّال.

تم تصميم التطبيق ليكون الوجهة الأولى للمتعة والتسلية والترفيه العائلي، وتتضمن خاصية أطفالنا في المنزل أنشطة فنية وحرفية، وألعاب ممتعة، ووصفات سهلة للأطفال، وأدوات فعّالة للتعلم عن بعد عبر الإنترنت للمحافظة على استمرار تعليم الطفل بشكل مثمر.

وقالت سيمونا أغوليني، الرئيس التنفيذي لشركة QiDZ والمؤسس المشارك: “تهدف هذه الإضافة الجديدة لتطبيق QiDZ إلى مساعدة الآباء والأمهات في التنمية الإبداعية والتعليمية لأطفالهم، ومع استمرار الإجازة الحالية إلى مايقارب أربعة أسابيع، ندرك مدى صعوبة أن يحافظ الوالدين على انشغال أطفالهم في المنزل، أطفالنا في المنزل هي وسيلة لتوفير الأفكار والأنشطة الممتعة في مكان واحد”.