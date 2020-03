إنفيديا تحث اللاعبين على المساعدة في محاربة فيروس كورونا

دعت شركة (إنفيديا) Nvidia المصنعة للرقاقات لاعبي أجهزة الحاسب للمساعدة في البحث عن علاج لفيروس كورونا المستجد من خلال التبرع بالجزء غير المستخدم من قدرات أجهزة الحواسيب القوية المخصصة للألعاب لصالح تقنية ([email protected])، والتي تتطلب من المستخدمين تنزيل تطبيق يعمل في الخلفية، مما يتيح له استخدام قوة المعالجة غير المستخدمة.

وتعمل (PC Master Race)، وهي مجموعة متحمسة على موقع (ريديت) Reddit، مع شركة (إنفيديا) Nvidia في محاولة لتشجيع اللاعبين على تنزيل برنامج ([email protected]) واستخدامه، وهناك حاليًا ثمانية مشاريع تستخدم قوة الحوسبة المشتركة لإجراء الحسابات المعقدة اللازمة للبحث عن لقاح للفيروس.

وتوفر هذه الطريقة الأموال على مختبرات البحث، وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “ندعو اللاعبين إلى مشاركة وحدات معالجة الرسومات والانضمام إلينا مع @OfficialPCMR في دعم ([email protected]) للتبرع بقوة حوسبة وحدات معالجة الرسومات غير المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا”.

كما دعت عملاقة تصنيع الرقاقات الشركات المصنعة الأخرى لتشجيع متابعيهم على استخدام تطبيق ([email protected])، ويقول موقع ([email protected]) إنهم شهدوا زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الذين يشاركون قوتهم الحاسوبية.

وقالت الشركة المصنعة للأجهزة (MSI): “دعنا نضع اختلافاتنا جانبًا لبعض الوقت، حيث يتجمع عمالقة الأجهزة والعتاد من أجل الصالح العام”، فيما نشرت شركة إنتل تغريدة تدعم من خلالها استخدام قدرة وحدات معالجة الرسومات من أجل البحث عن علاج، كما أعادت تغريد تغريدة إنفيديا.

ويعمل مشروع الحوسبة الموزعة ([email protected]) منذ أكثر من 20 عامًا، وقد تم استخدامه لمجموعة من التجارب العلمية التي تنطوي على كميات كبيرة من المعلومات، ويتم تشغيله كتطبيق على جهاز الحاسب ويستخدم المعالج لمعالجة البيانات للعثور على علاج لفيروس كورونا عندما يكون الجهاز في وضع الخمول.

وأوضح (جريج بومان) Greg Bowman، مدير ([email protected])، أن العديد من الأشخاص انضموا منذ أن روجت إنفيديا وآخرون للفكرة، وقال: “نحن نعمل بأسرع ما يمكن لتحقيق المزيد من التقدم، ولا يزال هناك الكثير من العلوم المفيدة التي ينبغي إنجازها، لذا يرجى التحلي بالصبر”.

وتتضمن مشاريع ([email protected]) الحالية العمل لفهم كيفية عمل البروتينات الفيروسية وكيف يمكن تصميم العلاجات لإيقافها، وقال بومان: “تخصصنا هو استخدام محاكاة الحاسب لفهم الأجزاء المتحركة للبروتينات، وهو أمر يتطلب الكثير من قوة الحوسبة، وبمساعدة الأشخاص الذين يشاركون قوتهم الحاسوبية، فإن بإمكاننا الوصول بشكل أسرع”.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.

Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting [email protected] and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!

Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 13, 2020