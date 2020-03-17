أجهزة محمولة

أوبو تعلن عن هاتفها الأحدث Realme 6i

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أطلقت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة أوبو الصينية – هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي 6آي) Realme 6i الذي يأتي خلفًا لهاتف (ريلمي 5آي) Realme 5i الذي لم يمضِ على إطلاق سوى شهرين.

ويمتاز هاتف (ريلمي 6آي) الجديد بأنه أول هاتف ذكي في العالم يحتوي معالج Helio G80 من ميدياتك. وهو يعمل بواجهة المستخدم Realme UI المبنية على نظام التشغيل أندرويد. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ويقدم الهاتف أيضًا شاشة بقياس 6.5 بوصات وبدقة HD+ مع قطع يحتوي الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مقارنةً بـ 8 ميجابكسل لسلفه (ريلمي 5آي). وعلى ظهره هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير صور البورتريه، ورابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة. وهناك أيضًا حساس بصمة.

ويمتاز (ريلمي 6آي) أيضًا بأنه يحتوي بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ ساعة مع دعم تقنية الشحن السلكي العكسي، وهي تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C.

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وتعتزم (ريلمي) طرح هاتفها الجديد باللونين الأبيض، والأخضر، وذلك بسعر يعادل 180 دولارًا أمريكيًا لخيار 3 جيجابايت / 64 جيجابايت، وبسعر يعادل 215 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت / 128 جيجابايت.

يُشار إلى أن الشركة فتحت باب حجز الهاتف في ماينمار خلال المدة بين 18 و 26 آذار/ مارس الجاري، على أن يبدأ البيع اعتبارًا من 29 آذار/ مارس الجاري.

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