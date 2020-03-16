أجهزة محمولة

HMD تطلق هاتف نوكيا الأحدث Nokia C2

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أطلقت شركة (إتش إم دي) HMD أحدث منتجاتها من هواتف نوكيا الذكية، وهو هاتف (نوكيا سي2) Nokia C2 الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 جو.

وينتمي هاتف (نوكيا سي2) الجديد – الذي يأتي خلفًا لهاتف (نوكيا سي1) – إلى فئة الهواتف المنخفضة المواصفات، إذ يحتوي معالجًا رباعي النوى بتردد 1.4 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، ويمكن توسعتها إلى 64 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف شاشة بقياس 5.7 بوصات وبدقة 1440×720 بكسل مع نسبة أبعاد 18:9. وعلى ظهره هناك كاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل أيضًا، ولكنها تمتاز بوجود ضوء فلاش LED.

ويحتوي (نوكيا سي2) بطارية بسعة 2,800، وهو سيتوفر باللونين الأسود، والأزرق.

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هذا؛ ولم تُعلن شركة (إتش إم دي) الفنلندية عن سعر أو موعد طرح الهاتف في الأسواق، ولكن يُتوقع إطلاقه قريبًا.

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