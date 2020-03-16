قد لا تكون حواسيب (كروم بوك) Chromebook مناسبة لك، خاصة إذا كانت المهام التي تستخدم فيها الحاسوب يوميًا تتضمن عمليات مثل: تحرير الفيديو، أو التصميم، ولكن إذا كان يوم العمل المعتاد يتضمن مهام مثل: تبادل رسائل البريد الإلكتروني، والكتابة، وتصفح الويب، فإن جهاز Chromebook سيكون أكثر من مناسب لك.

إليك 5 من أبرز حواسيب كروم بوك في 2020:

1- حاسوب Pixelbook Go:

يُعتبر حاسوب Pixelbook Go خيارًا مناسبًا للطلاب والأشخاص الذين يحتاجون إلى العمل أثناء التنقل أو السفر، ويأتي بهيكل مصنوع من المغنيسيوم ويتميز بالوزن الخفيف.

يأتي الحاسوب بشاشة من نوع LCD تعمل باللمس مقاسها 13.3 بوصة، بدقة 4K أو HD. كما أنه متوفر بثلاثة إصدارات من معالجات إنتل: Core m3، و Core i5، و Core i7، إلى جانب خيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وثلاثة خيارات من مساحة التخزين بسعة 64 أو 128، أو 256 جيجابايت.

كما يتميز حاسوب Pixelbook Go بعمر البطارية الطويل، حيث تستمر بطاريته في العمل حتى 12 ساعة بشحنة واحدة، ويتوفر بسعر يبدأ من 649 دولارًا.

2- حاسوب Lenovo Yoga C630:

يأتي حاسوب Lenovo Yoga C630 بهيكل من الألمنيوم، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 13.3 بوصة، وبدقة تصل إلى 4K، وهي مزودة بمفصلات قابلة للدوران حتى 360 درجة.

يعمل الجهاز بمعالج إنتل Core i5 من الجيل الثامن، مع بطاقة رسوميات مدمجة Intel UHD 620، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع eMMC بسعة 128 جيجابايت. ويتوفر بسعر يبدأ من 699 دولارًا.

3- حاسوب Acer Spin 15:

يُعتبر حاسوب (Acer Chromebook Spin 15) أحد حواسيب كروم بوك القليلة المزودة بشاشة كبيرة بمقاس 15.6 بوصة، ويأتي بتصميم أنيق وشاشة تعمل باللمس وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة – وهو جهاز 2 في 1 الوحيد الذي يأتي بهذا الشكل – مما يجعله نادرًا بعض الشيء.

يعمل هذا الجهاز بمعالج Intel Pentium N4200 ثنائي النواة، وبطاقة رسوميات Intel HD Graphics 505، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD يبدأ من 64 جيجابايت، وبطارية تدوم حتى 13 ساعة، ويتوفر بسعر يبدأ من 380 دولارًا.

4- حاسوب HP Chromebook x2:

يعد جهاز HP Chromebook x2 واحدًا من أفضل حواسيب كروم بوك، ويأتي بلوحة مفاتيح منفصلة، وشاشة مقاسها 12.3 بوصة، بدقة 2400 × 1600بكسل.

يعمل الجهاز بمعالج Intel Core M3 من الجيل السابع، مع بطاقة رسوميات Intel HD Graphics 615، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخليةمن نوع eMMC بسعة 32 جيجابايت قابلة للزيادة عبر بطاقات microSD، مع عمر بطارية يستمر حتى 10 ساعات، ويتوفر بسعر يبدأ من 548 دولارًا.

5- حاسوب Pixelbook:

إذا لم يكن السعر هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة لك، فإن جهاز Pixelbook يقدم لك الكثير من المميزات مثل دعم القلم الإلكتروني، وهيكل من الألمنيوم القوي، وتصميم نحيف للغاية مناسب للتنقل.

يأتي الجهاز بشاشة مقاسها 12.3 بوصة، بدقة 2400 × 1600بكسل من نوع QHD. ويعمل بمعالج Intel Core i5 من الجيل السابع، مع بطاقة رسوميات Intel HD Graphics 615، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR3، وقرص تخزين داخلي من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت، وعمر بطارية يدوم حتى 7 ساعات، ويتوفر بسعر 999 دولارًا.