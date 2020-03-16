مايكروسوفت تكشف المزيد من مواصفات Xbox Series X وقناة تنشر معاينة لها

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين رسميًا عن مواصفات الجيل التالي من منصة الألعاب التابعة لها (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X التي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول أواخر عام 2020 الحالي.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إن (إكس بوكس سيرس إكس) ستأتي مع نسخة مخصصة من معالج Zen 2 الذي يحتوي 8 نوى بتردد 3.8 جيجاهرتز، أما وحدة معالج الرسوميات فهي بقوة 12 تيرافلوب، وهي نسخة مخصصة من معالج RDNA 2 بتردد 1.825.

وصُنع معالجات المنصة وفق عملية 7 نانومتر المحسنة، وهي تأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت مع نقل ناقل بحجم 320 ميجابت.

وتأتي ذاكرة (رام) الخاصة بالمنصة مع عرض حزمة قدره 10 جيجابايت بسرعة 560 جيجابايت/ الثانية، أو 6 جيجابايت بسرعة 336 جيجابايت/ الثانية، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي ستأتي من نوع NVMe SSD بسعة 1 تيرابايت.

وتمتاز منصة (إكس بوكس سيرس إكس) بأنها ستأتي مع منفذ يسمح بتوسعة ذاكرة التخزين الداخلية إلى 1 تيرابايت أخرى. وهناك منافذ أخرى، بما في ذلك منفذ USB 3.2 لوصل قرص تخزين خارجي من نوع HDD.

وتحتوي المنصة أيضًا قارئًا لأقراص 4K UHD Blu-Ray، وهي تمتاز بدعم عرض الألعاب بدقة 4K مع سرعة 60 إطارًا في الثانية، أو دعم الألعاب التي يبلغ معدل الإطارات فيها 120 إطارًا في الثانية.

وإلى جانب إعلان مايكروسوفت عن مواصفات المنصة، نشرت قناة التقنية الشهيرة لصاحبها (أوستن إيفانز) معاينة حصرية لمنصة (إكس بوكس سيرس إكس)، وفيها فصّل إيفانز مواصفات المنصة، كما فككها ليكشف عن المكونات الداخلية للمنصة.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي عن بعض المواصفات الخاصة بمنصة (إكس بوكس سيرس إكس)، وذلك تمهيدًا لإطلاقها في الأسواق نهاية العام الحالي.

وقالت مايكروسوفت: إنها ستطور شكلًا خاصًا بها من تقنية التظليل المعروفة باسم VRS، وأضافت أن هذه التقنية ستؤدي إلى معدلات ثابتة للإطارات، ودقة أعلى، مع تأثير معدوم على الجودة النهائية للصورة.

وكشفت مايكروسوفت أن المنصة ستستخدم قرص تخزين داخلي من نوع NVMe SSD، يَعِد بتسريع زمن التحميل، ويُحسِّن من تجربة اللعب. وستدعم (إكس بوكس سيرس إكس) أيضًا اللعب بدقة 8K ومعدل إطارات يبلغ 120 إطارًا في الثانية.

وقالت الشركة: إنها تعاونت مع منتدى (إتش دي إم آي) HDMI وصُناع التلفاز لتمكين تقنيتي (وضع التأخر المنخفض التلقائي) Auto Low Latency Mode، و(معدل التحديث المتغير) Variable Refresh Rate على المنصة كجزء من دعم منفذ (إتش دي إم آي 2.1) HDMI 2.1. وبذلك سيُقلَّل تأخر الإدخال، ويصبح أسلس حين اللعب على أجهزة التلفاز.

وإلى جانب مواصفات العتاد، ستحصل منصة الألعاب على الجيل التالي من ميزة (الاستئناف السريع)، التي استخدمت مايكروسوفت ميزة مماثلة على منصة (إكس بوكس ون) لاستئناف الألعاب، ولكنها الآن تَعِد بالسماح لمالكي (إكس بوكس سيرس إكس) باستئناف ألعاب متعددة من وضع الاستعداد.

وقالت مايكروسوفت أيضًا: إنها ستدعم التوافقية العكسية على المنصة، مما يسمح بتشغيل ألعاب منصتي (إكس بوكس)، و(إكس بوكس 360) عليها.