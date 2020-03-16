مايكروسوفت تحقق هدفها الذي وضعته لنظام ويندوز 10

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الاثنين عن بلوغ عدد الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل (ويندوز 10) Window 10 المليار جهاز، محققةً بذلك هدفها الذي وضعته لنفسها عند إطلاق النظام أول مرة قبل نحو 5 سنوات.

وقال (يوسف مهدي) – نائب رئيس مايكروسوفت لقسم البحث والأجهزة – في تدوينة: “يسرنا اليوم الإعلان عن أن أكثر من مليار مستخدم يستخدمون نظام ويندوز 10 في 200 دولة، وبذلك يصبح عدد الأجهزة النشطة العاملة بنظام ويندوز 10 مليار جهاز”. وأضاف: “لا يمكننا أن نكون أكثر امتنانًا لعملائنا وشركائنا وموظفينا لمساعدتنا في الوصول إلى هنا”.

ويشمل الرقم المُعلَن جميع الحواسيب الشخصية، والحواسيب المحمولة، ومنصة (إكس بوكس ون) Xbox One، ونظارات الواقع المعزز (هولولنز) HoloLens التي تعمل بنظام ويندوز 10 الأحدث.

وبالإعلان عن بلوغ المليار جهاز، تكون مايكروسوفت قد حققت هدفها الذي وضعته لنفسها عند إطلاق ويندوز 10 أواخر شهر تموز/ يوليو 2015، ومع ذلك، فإن الشركة قد تأخرت نحو عامين عن الموعد الذي كانت تأمل أن تحقق الهدف فيه. وأعلنت مايكروسوفت أيضًا أن أكثر من 17.8 مليون مستخدم مشتركون في برنامجها التجريبي Windows Insider.

يُشار إلى أن الإنجاز الذي أعلنت عنه مايكروسوفت اليوم، يأتي بعد نحو شهرين من إنهاء الدعم عن نظام ويندوز 7 الذي كان من بين الإصدارات الأكثر نجاحًا بين إصدارات ويندوز المختلفة.